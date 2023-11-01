Το σχέδιο νόμου για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε χθες, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στόχος του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τον κ. Βαρτζόπουλο, αποτελεί η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σκοπό την εξουδετέρωση του στίγματος και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Συνιστάται Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα ΥΨΥ, τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και διοικούνται από τον αρμόδιο, για θέματα ψυχικής υγείας, Υποδιοικητή Υ.Πε. Καθορίζονται οι εντασσόμενοι, συνεργαζόμενοι και εποπτευόμενοι φορείς του Δικτύου, προβλέπεται η ενιαία υπηρεσιακή και επιστημονική τους διοίκηση, όπως και η διασύνδεση τους με τους λοιπούς φορείς του Ε.Σ.Υ.

Επιπλέον, συστήνεται «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διαλειτουργούν όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Προς υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΔΥΨΥ και του ΕΟΠΑΕ και την επίτευξη της βέλτιστης συνέργειας των δομών και ολιστικής αντιμετώπισης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, με το οποίο θα διασφαλίζεται το θεραπευτικό συνεχές σε ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

