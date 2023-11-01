Tο Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών.

Η υποβολή αιτήσεων για το Dentist Pass συνεχίζεται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Εάν δεν έχετε κάνει αίτηση, μπορείτε να την κάνετε εδώ: vouchers.gov.gr.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Dentist Pass»;

Tο Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών. Εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» (κωδικός Δράσης 16783) και υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής με ομάδα στόχο τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και της ενημέρωσης γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής κοιλότητας, ώστε τα τελευταία να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και εν γένει παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή των παιδιών.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass»;

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Ποιος μπορεί να αιτηθεί για το «Dentist Pass»;

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του Προγράμματος «Dentist Pass». Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω «Dentist Pass»;

Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μoρφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Dentist Pass). Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού. Το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους αποκλειστικά για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους έχει εξ αρχής εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπεται χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

