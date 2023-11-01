Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου ως την «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων».

Σκοπός της ημέρας αυτής, είναι να αποτίσει φόρο τιμής στους αποβιώσαντες και ζώντες δότες οργάνων και ιστών, να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και ανταλλαγή θέσεων με το οικείο μας περιβάλλον, γύρω από το σημαντικό ζήτημα της Δωρεάς.

Η Δωρεά Οργάνων είναι ένα «δώρο ζωής» το οποίο αναμένουν οι συνάνθρωποί μας που βρίσκονται στις λίστες αναμονής μεταμόσχευσης οργάνων της χώρας μας.

Το δώρο αυτό προέρχεται από τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά με την Δήλωση Δωρεάς Οργάνων και την ένταξή μας στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων & Ιστών.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να γίνετε δότης

Ταυτόχρονα, το δώρο αυτό προέρχεται από την ψυχική δύναμη των οικογενειών των δοτών που μέσα από τον πόνο της απώλειας βρίσκουν την δύναμη να δώσουν την συγκατάθεσή τους και να δωρίσουν τα όργανα των αγαπημένων τους προσώπων σε άλλους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Αυξάνονται σταθερά οι δότες

Όλες οι οικογένειες που συναίνεσαν στη Δωρεά Οργάνων, αλλά και η πολύτιμη υποστήριξη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων της χώρας μας, αποτελούν τους σημαντικότερους κρίκους που συνέβαλαν στην αύξηση της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων κατά τα τελευταία έτη στη χώρα μας σε σχέση με παρελθοντικά έτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στο παρελθόν οι αποβιώσαντες δότες οργάνων κυμαίνονταν μεταξύ 40 – 50 ετησίως, το 2022 αξιοποιήθηκαν προς μεταμόσχευση όργανα από 69 αποβιώσαντες δότες, ενώ φέτος, πριν ακόμα κλείσει το 2023, μετράμε ήδη 74 δότες οργάνων και πάνω από 170 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Μ., Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Διανύουμε μία περίοδο με σημαντικές εξελίξεις που ελπίζω ότι θα αλλάξουν την εικόνα στο χώρο των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα συνολικά και ειδικότερα των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων.

Έχουμε πλέον ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο, έχει ψηφισθεί και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται ένας νέος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις, έχει ξεκινήσει και αποδίδει η λειτουργία του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων μέσω χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Ωνάση και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με προσλήψεις μέσω του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα, γίνονται αρκετές δράσεις από τον Ε.Ο.Μ. για τη βελτίωση της ποιότητας, την καλύτερη οργάνωση του χώρου των μεταμοσχεύσεων, και την ευρύτερη ενημέρωση και βελτίωση της κουλτούρας της Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων στη χώρα μας μέσω και διαφόρων συλλόγων ασθενών, επιστημονικών εταιρειών και σημαντικών δράσεων του Ιδρύματος Ωνάση. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου αριθμού δοτών για 2η διαδοχική χρονιά, γεγονός που αφήνει αισιοδοξία για τη σταθερότητα της βελτίωσης στο χώρο αυτό.

Θεωρώ λοιπόν ότι με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Ε.Ο.Μ., των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και όλων των Μεταμοσχευτικών Μονάδων μας, μαζί με τη στήριξη της επίσημης Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας μπορούμε να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας στο χώρο της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων ώστε να δίνουμε ευκαιρίες ζωής σε ολοένα και περισσότερους ασθενείς.»

Πηγή: skai.gr

