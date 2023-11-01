City Hospital: Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού

Στόχος είναι η ενεργός συμβολή στην ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η πρώτη δράση περιλαμβάνει τη δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού που θα πραγματοποιείται με ραντεβού στο χώρο της Γενικής Κλινικής City Hospital (Πινδάρου 5, Καλαμάτα) από τις 09:00 έως τις 13:00.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο Grand Hotel Kalamata, κατά τη διάρκεια της οποίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πρόληψη και τις εξελίξεις σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, συνεργάτες και προσκεκλημένους της Γενικής Κλινικής City Hospital και του Ομίλου HHG.

Ο καρκίνος του μαστού αν και είναι μια σοβαρή ασθένεια που εμφανίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών παγκοσμίως, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν ανιχνεύεται έγκαιρα. Σε αυτό το πλαίσιο, το City Hospital θέλει να συμβάλλει ενεργά στην υγεία και την ευημερία της κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής παρακολούθησης, της πρόληψης και του ετήσιου ελέγχου.

Το City Hospital, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, λειτουργεί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας από το 1992 και αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική κλινική στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο που διαθέτει 32 κλίνες υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, διακεκριμένους γιατρούς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Αποστολή του νοσοκομείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας και τις όμορες περιφερειακές ενότητες, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα και άριστες συνθήκες διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6947512381.

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία!

Πηγή: skai.gr

