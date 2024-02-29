Με 32 παθήσεις συνδέονται τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό με πολλαπλούς τρόπους μπορεί να είναι οι λεγόμενες υπερεπεξεργασμένες τροφές, επιβεβαιώνει η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει παγκοσμίως επί του συγκεκριμένου τρόπου διατροφής.

Όπως δημοσιεύεται στη Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση από τους ερευνητές πανεπιστημίων των ΗΠΑ (Johns Hopkins), Αυστραλίας (Σίδνεϊ) και Γαλλίας (Σορβόνη), «συνολικά διαπιστώθηκε απευθείας σύνδεση μεταξύ της έκθεσης σε υπερεξεργασμένα τρόφιμα και 32 παραμέτρων υγείας, που καλύπτουν τη θνησιμότητα, τον καρκίνο και καταστάσεις ψυχικής, αναπνευστικής, καρδιαγγειακής, γαστρεντερικής και μεταβολικής υγείας».

Στην κατηγορία των υπερεξεργασμένων προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο συγκαταλέγονται τα συσκευασμένα γλυκά, όπως κέικ και μπισκότα, τα σνακ όπως πατατάκια, τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα δημητριακά που περιέχουν ζάχαρη, το συσκευασμένο ψωμί, τα έτοιμα γεύματα κ.ά.

Όλα αυτά υφίσταται πολλαπλές βιομηχανικές διεργασίες και συχνά περιέχουν τεχνητά χρώματα, γαλακτωματοποιητές και άλλες πρόσθετες ουσίες. Τείνουν να έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ζάχαρης, λίπους και άλατος, ενώ αντιθέτως έχουν χαμηλή περιεκτικότητα βιταμινών και φυτικών ινών.

Στο παρελθόν έχουν γίνει επιμέρους έρευνες επί αυτών των τροφών, αλλά η νέα μελέτη είναι η πρώτη «έρευνα-ομπρέλα» που γίνεται βασιζόμενη στα πορίσματα 45 επιστημονικών αναλύσεων από 14 άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία τριετία. Οι αναλύσεις αυτές αφορούσαν τη μελέτη των επιπτώσεων της κατανάλωσης τέτοιων τροφίμων σε συνολικά 9,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Όπως προκύπτει με τρόπο «πειστικό» από την ανάλυση, η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αυξάνει κατά 50% τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή πάθηση, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά 48-53% την πιθανότητα άγχους και άλλων κοινών ψυχικών παθήσεων και κατά 12% τον κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επιπλέον «υψηλές ενδείξεις» σύνδεσης της κατανάλωσης αυτών των τροφίμων με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό 21%. Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κατά 40-66% είναι πιθανότητα θανάτου από καρδιακή πάθηση, από παχυσαρκία, από διαβήτη τύπου 2, αλλά και από διαταραχές ύπνου. Διαπιστώθηκε επίσης κατά 22% αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης.

Προέκυψαν επίσης ενδείξεις σύνδεσης μια τέτοιας διατροφής με αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα, γαστρεντερικά προβλήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου (κυρίως προστάτη, μαστού και παχέος εντέρου) και καρδιομεταβολικές ανωμαλίες, όπως χαμηλά επίπεδα καλής χοληστερόλης και υψηλά επίπεδα λιπιδίων του αίματος.

Το συμπέρασμα-σύσταση των ερευνητών είναι πως «προκύπτει μια λογική υπέρ της ανάπτυξης και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μέτρων δημόσιας υγείας ώστε να στοχευθεί και να μειωθεί η διατροφική έκθεση σε υπερεξεργασμένα τρόφιμα για βελτιωμένη ανθρώπινη υγεία».

Ενδεικτικά αναφέρεται πως πρέπει να εξεταστεί μια κρατική αντιμετώπιση αυτών των τροφών ανάλογη με την αντιμετώπιση του τσιγάρου, με αντίστοιχες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που κρύβουν για την υγεία. Επίσης, να απαγορευτεί η πώλησή τους κοντά σε σχολεία και νοσοκομεία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς υπολογίζεται πως τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν το 57% της διατροφής του μέσου πολίτη.

Πηγή: skai.gr

