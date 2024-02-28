«Πραγματική άγνοια δεν είναι η απουσία γνώσης, αλλά η άρνηση απόκτησής της» Karl Popper

Τα τελευταία 30 χρόνια το τοπίο της καρδιοχειρουργικής έχει αλλάξει δραστικά. Η αλματώδης ανάπτυξη της επεμβατικής καρδιολογίας, τόσο στον τομέα της στεφανιαίας νόσου, όσο και σε αυτόν των διαδερμικών βαλβίδων, επιτάσσει την εκπαίδευση «σύγχρονων» καρδιοχειρουργών που θα μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της νέας εποχής.

«Στα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων περιλαμβάνονται: η εξατομικευμένη προσέγγιση, ο σύντομος διεγχειρητικός χρόνος, οι μικρές χειρουργικές τομές, ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, με απώτερο σκοπό την ταχεία επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα», επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Παπαδήμας Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Μetropolitan Hospital, Ειδικός Ελάχιστα Επεμβατικής και Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής.

«Η πρόκληση αυτή» συνεχίζει «είναι σημαντική για τους σύγχρονους καρδιοχειρουργούς, καθώς πλέον έχουν να διαχειριστούν ασθενείς που αναζητούν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της πάθησης σε συνδυασμό, όμως, με την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση.

Γι’ αυτό οι βασικές γνώσεις για τα χειρουργεία αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και αντικατάστασης βαλβίδας που μπορεί να ήταν σημαντικές για έναν καρδιοχειρουργό κατά την προηγούμενη εικοσαετία, δεν είναι πλέον επαρκείς για up to date και ορθή χειρουργική αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών».

Επιπλέον, «με την ευρεία και ταχύτατη διάδοση της γνώσης, ο μέσος καρδιοχειρουργός αντιμετωπίζει έναν ενημερωμένο ασθενή που ρωτά για την ελάχιστα επεμβατική τεχνική, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα οφέλη, αλλά και τους μηδαμινούς περιορισμούς της, καθώς είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις για τις οποίες αντενδείκνυται», προσθέτει.

Συνεπώς, «η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική και η απόκτηση εμπειρίας στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αποτελούν μονόδρομο για τους σύγχρονους καρδιοχειρουργούς, με γνώμονα πάντα την ορθότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας καρδιοπαθών ασθενών.

Η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική θεωρείται, χωρίς αμφιβολία, το παρόν και το μέλλον της καρδιοχειρουργικής, για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των περιστατικών και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών», καταλήγει ο κ.Παπαδήμας.

*Το Metropolitan Hospital πρωτοπορώντας στην τεχνολογία αιχμής και προσφέροντας υψηλού επιπέδου παροχές υγείας φροντίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στο ιατρικό του προσωπικό να αντιμετωπίζει τα περιστατικά καρδιολογικών χειρουργείων με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προς όφελος του ασθενούς.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.metropolitan-hospital.gr/el/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.