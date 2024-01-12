Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 23χρονη ασθενής Ελένη Χαϊλαμάκη, η οποία προ ημερών υπεβλήθη με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη, τον πατέρα της 50 ετών.

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γεωργίου Σωτηρόπουλου, με τη συμμετοχή του Γερμανού καθηγητή Dieter Broering.

Στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο βρέθηκαν σήμερα ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Παρόντες ήταν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θεοφάνης Ροΐδης, ο Διευθυντής Χειρουργικού τομέα του Νοσοκομείου καθηγητής Νικόλαος Νικητέας, ο καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση ήπατος, καθώς και οι γονείς της 23χρονης ασθενούς.

Κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας κ. 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να διενεργεί τόσο εξειδικευμένες και δύσκολες μεταμοσχευτικές επεμβάσεις. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το «Λαϊκό» νοσοκομείο μας, μία εξαιρετική πανεπιστημιακή κλινική. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο ανήκει το Λαϊκό Νοσοκομείο και ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Σωτηρόπουλο, που έδωσε ελπίδα σε πάρα πολλούς ασθενείς ότι μπορούν να γλιτώσουν από μία τόσο σοβαρή ασθένεια.

Στο πρόσωπο της Ελένης βλέπουμε την ελπίδα για πολλούς άλλους ανθρώπους και είμαστε εδώ, όπως βοηθήσαμε να λυθούν προβλήματα για να γίνει αυτή η επέμβαση, να λύσουμε προβλήματα για να γίνουν πολλές τέτοιες επεμβάσεις και να σωθούν και πολλοί περισσότεροι άνθρωποι».

Αναφέρθηκε επίσης και στην οικογένεια της Ελένης, λέγοντας «τους καμαρώσαμε, όχι μόνο την Ελένη, στην οποία ευχόμαστε όλοι περαστικά και να είναι σιδερένια και δυνατή, αλλά και τους γονείς της, που είναι ένα πρότυπο οικογένειας και αγάπης μεταξύ τους».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος δήλωσε:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με επιτυχία. Να ευχαριστήσω καταρχάς την Ελένη και τους γονείς της που μας εμπιστεύθηκαν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν ξεκινάς μία χειρουργική επέμβαση που την κάνεις για πρώτη φορά και ιδιαίτερα στη χώρα σου που δεν είναι μία εύκολη χώρα η Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος πρέπει να σε εμπιστευτεί για αυτό. Να ευχαριστήσω πολύ όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό team γιατί μας συμπαραστάθηκαν και πραγματοποιήθηκε, όπως ξέρετε, η επέμβαση σε μία μέρα αργίας, πολλοί διέκοψαν τις άδειές τους ή δεν πήραν εορταστικές άδειες προκειμένου να συμμετάσχουν».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του καθηγητή Dieter Broering ο κ. Σωτηρόπουλος είπε: «Καλέσαμε και γιατρό από το εξωτερικό γιατί πάντοτε όταν ξεκινά μία τέτοια διαδικασία, έρχεται μία έμπειρη ομάδα για να την υποστηρίξει. Δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, οφείλεις να προσφέρεις τις καλύτερες συνθήκες εκείνη τη στιγμή στην ασθενή. Το εύκολο θα ήταν να στέλναμε την ασθενή στο εξωτερικό. Αλλά με αυτό θα βλέπαμε μόνο το θάμνο, δεν θα βλέπαμε το δάσος. Οπότε εμείς θέλαμε αυτό ακριβώς να το μετουσιώσουμε σε πράξη στη χώρα μας».

Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρόπουλο «η επέμβαση είναι πολύ εξειδικευμένη και ακόμα και στη Γερμανία, που ήμουν πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι από τα 21 μεταμοσχευτικά κέντρα μόνο τα 4 πραγματοποιούν μεταμόσχευση ήπατος ζώντα δότη και σε ενήλικα, όπως είναι η Ελένη, μόνο 2. «Δηλαδή ακόμα και σε χώρες που είναι πολύ μπροστά είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα. Τώρα αυτό που κάναμε είναι ότι το συκώτι, που είναι ένα μεγάλο ενδοκοιλιακό όργανο και το καταλαβαίνουμε ως ένα ενιαίο όργανο υπάρχει τρόπος να το χωρίσεις στη μέση, να το χωρίσεις σε δύο κομμάτια, σε ένα δεξιό και σε ένα αριστερό. Και με αυτό τον τρόπο πήραμε το συκώτι του πατρός, που είδαμε ότι ήταν και το πιο κατάλληλο, το χωρίσαμε στα δύο, πήραμε το δεξιό λοβό, το δεξιό συκώτι δηλαδή, και το εμφυτεύσαμε στην Ελένη αφού αφαιρέσαμε το δικό της ήπαρ. Οπότε ο πατέρας έμεινε με το αριστερό κομμάτι και η κόρη έχει πάρει το δεξιό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

