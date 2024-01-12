Αγαπηδάκη στον ΣΚΑΪ: Προς εμβολιασμό για τον κορωνοϊό και στα φαρμακεία

«Είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό και στα φαρμακεία», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους. Η κ. Αγαπηδάκη διευκρίνισε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για το πώς ακριβώς αυτό θα γίνει σε επιχειρησιακό επίπεδο.

«Και σήμερα είναι εύκολο μέσω gov.gr (…) θέλουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία ακόμα περισσότερο, όπως κάνει κανείς το εμβόλιο της γρίπης στο φαρμακείο να κάνει και του COVID» εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη.



«Το προηγούμενο διάστημα μέσα στις γιορτές είχαμε αύξηση για COVID στις απλές κλίνες έχουμε πολλαπλές αναπνευστικές λοιμώξεις στην κοινότητα αυτή την περίοδο και COVID, και γρίπη, η γρίπη προκαλεί πολύ περισσότερη νόσηση φέτος και έχει πολύ περισσότερα κρούσματα» σημείωσε, διευκρινίζοντας πάντως πως τις τελευταίες ημέρες η τάση έχει αντιστραφεί και η νοσηλεία στις απλές κλίνες έχει υποχωρήσει.



«Είμαστε κάτω από το 50% σε σχέση με πέρυσι σε διασωληνώσεις και θανάτους» τόνισε μεταξύ άλλων.

