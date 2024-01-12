Διοικητές νοσοκομείων: Βγήκε η προκήρυξη

Στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων που εκδόθηκε σήμερα (Παρασκευή 12/1) περιλαμβάνονται θέσεις για 95 νοσοκομεία των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας.

Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχουν κωλύματα διορισμού.

Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 και λήγει την 1η Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

