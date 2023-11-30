Κυριακίδου: Ανοίγει ο δρόμος για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κρίσιμα φάρμακα

Ανοίγει ο δρόμος για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κρίσιμα φάρμακα υπογράμμισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου στην τοποθέτησή της στο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες.

Ταυτόχρονα, η κυρία Κυριακίδου ανέφερε ότι η πρόσβαση στα φάρμακα είναι ένα μακροχρόνιο και πολύπλοκο πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις, αλλά χρειάζεται να προσεγγιστεί από πολλές οπτικές γωνίες. Όπως σημείωσε η κ. Κυριακίδου, η φαρμακευτική μεταρρύθμιση που προτάθηκε τον Απρίλιο αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την οικοδόμηση ενός «φαρμακακευτικού οικοσυστήματος» που είναι ανταγωνιστικό και προς όφελος της βιομηχανίας της ΕΕ, τους πολίτες και των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Σχετικά με την ψυχική υγεία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επίτροπος Υγείας επισήμανε ότι ποτέ πριν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση για την ανάγκη δράσης για την ψυχική υγεία.

«Οι 20 εμβληματικές πρωτοβουλίες και οι 1,23 δισ. ευρώ ευκαιρίες χρηματοδότησης στη συνολική δέσμευση της ΕΕ για τη βελτίωση ψυχικής υγείας είναι υψίστης σημασίας» υπογράμμισε η Στέλλα Κυριακίδου εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ισότιμη πρόσβαση με επίκεντρο όλους όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδιαίτερα τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

