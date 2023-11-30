Οι ελλείψεις φαρμάκων, πώς μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ένα από τρία βασικά θέματα στα οποία θα εστιάσει το συμβούλιο των υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά την άφιξή της. Η κυρία Αγαπηδάκη εστίασε επίσης στην παιδική παχυσαρκία.

«Είναι τιμή για τη χώρα μας να είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία σε όλα τα κράτη μέλη και να μπορέσει να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής μάστιγας, η οποία σχετίζεται με τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, ενώ τόνισε και την ανάγκη για «έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν και την πρόληψη και τη θεραπεία».

Συγκεκριμένα, η κυρία Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί συζητούνται τρία θέματα στο συμβούλιο υπουργών Υγείας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Tο πρώτο αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το δεύτερο αφορά την ψυχική υγεία. Ζήσαμε όλοι μετά τον COVID, έξαρση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους εφήβους.

Το τρίτο ζήτημα είναι τιμή για τη χώρα μας, να είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία σε όλα τα κράτη μέλη και να μπορέσει να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής μάστιγας, η οποία σχετίζεται με τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά τα φτωχότερα νοικοκυριά εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία. Έχουμε λοιπόν τρεις πυλώνες: Φάρμακο, ψυχική υγεία, κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, οι οποίες σχετίζονται με αυτό που είναι δίκαιο και σωστό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες: Έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν και την πρόληψη και τη θεραπεία».

