ΕΟΔΥ: 50 διασωληνωμένοι , 45 θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση παρουσίασε η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων για covid-19 ενώ μείωση παρουσίασε ο αριθμός των θανάτων σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών (n=838) παρουσίασε αύξηση 3% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=25) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=18) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 50. Καταγράφηκαν 45 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 57-94 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=54) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 την εβδομάδα 45, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (47%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (20%) και την ΧΒΒ.1.16 (10%) (προσωρινά δεδομένα).Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 4 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10%* (sentinel) . Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με

νοσηλεία σε ΜΕΘ με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 46/2023.

Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 47/2023 νοσηλεύτηκαν 6 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 4 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 47/2023, 20 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 19 (95%) ήταν τύπου Α και ένα (5%) τύπου Β.

Από τα 19 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 4 (21%) ανήκε στον υπότυπο Α(Η3) και τα 15 (79%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα

