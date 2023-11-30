Παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, το ΕΣΥ εξακολουθεί να σώζει ζωές, χάρη στο έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που παραμένει στην αιχμή της ιατρικής τεχνολογίας. Πριν από μία εβδομάδα, οι ιατροί έσωσαν ένα 15χρονο κορίτσι που υπέστη οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, χάρη σε μία πρωτοποριακή επέμβαση.

Η τυχερή μέσα στην ατυχία της μικρή ασθενής νοσηλευόταν για άλλο λόγο σε νοσοκομείο των Αθηνών και ξαφνικά μέσα στη νύχτα έχασε την ικανότητα να κινεί το δεξί της χέρι και πόδι και δεν μπορούσε να μιλήσει. Η διάγνωση ήταν άμεση: απόφραξη της εγκεφαλικής αρτηρίας, μια κρίσιμη κατάσταση, που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση.

Μεταφέρθηκε επειγόντως στο Κέντρο Επεμβατικής Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων, που λειτουργεί με τη συνεργασία των νοσοκομείων Αιγινήτειο, Αρεταίειο και Αλεξάνδρα. Η κατάσταση του κοριτσιού ήταν κρίσιμη. Ωστόσο, η εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα είναι προετοιμασμένη για τέτοιες καταστάσεις και όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης: η νευρολογική ομάδα του Αιγινητείου υπό την αιγίδα της κ. Σ. Βασιλοπούλου, Επ. Καθηγήτριας Νευρολογίας, υποδέχθηκε την νεαρή ασθενή στα ΤΕΠ. Η ασθενή υποβλήθηκε σε επέμβαση Θρομβεκτομής που διενεργήθηκε άμεσα στο Τμήμα Ακτινολογίας του Αρεταιείου νοσοκομείου.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, ο θρόμβος αφαιρέθηκε από την εγκεφαλική αρτηρία. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: Τα συμπτώματα υποχώρησαν αμέσως, η νεαρή ασθενής ήταν σε θέση να κουνήσει τη δεξιά πλευρά του σώματος και να μιλήσει μέσα στο χώρο του χειρουργείου, δημιουργώντας ικανοποίηση ενθουσιασμό σε όλη την επιστημονική ομάδα.

Η επέμβαση διενεργήθηκε από την ομάδα του κ. Π. Παπαναγιώτου, Αν. Καθηγητή επεμβατικό ακτινολόγο και τον κ. Ν. Τσαμόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη της μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας και Δ/ντή του τμήματος Επεμβατικής Νευρακτινολογίας του νοσοκομείου Mediterraneo, υπό την αναισθησιολογική κάλυψη της κυρίας Α. Τύμπα, Επ. Ιατρού της Αναισθσιολογικής Κλινικής του Αρεταιείου νοσοκομείου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όταν η οικογένειά της, μετά την επέμβαση, είδε τη μικρή να επανέρχεται, να κινείται και να μιλάει όπως πριν. Μέσα σε λίγες ημέρες, επέστρεψε στο σπίτι της σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, περιμένοντας με ανυπομονησία την επιστροφή της στο σχολείο και στους φίλους της.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία της γρήγορης και αποτελεσματικής ιατρικής παρέμβασης σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θρομβεκτομή, μια ιατρική πράξη που αφαιρεί θρόμβους από τα αιμοφόρα αγγεία, έχει αποδειχθεί σωτήρια. Είναι μια κρίσιμη παρέμβαση σε επιλεγμένους ασθενείς που αντιμετωπίζουν οξέα εγκεφαλικά επεισόδια και είναι αποτελεσματική όταν εκτελείται γρήγορα, συνήθως εντός των πρώτων ωρών μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Ο κ. Παπαναγιώτου δήλωσε πως «το εγκεφαλικό επεισόδιο και η ανάγκη για τέτοιου είδους παρεμβάσεων στα παιδιά είναι ευτυχώς σπάνια, πράγμα που όμως σημαίνει ότι η διάγνωση έρχεται συχνά πολύ αργά. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση, όλα πήγαν τέλεια - από την αναγνώριση των συμπτωμάτων και τη διάγνωση μέχρι την ίδια τη θεραπεία, με αποκορύφωμα αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα μας είναι πολύ περήφανη για αυτό που πετύχαμε εδώ. Είναι μια σαφής απόδειξη του επιπέδου φροντίδας και τεχνογνωσίας που παρέχουμε στο Κέντρο μας.»

Το Κέντρο λειτουργεί εδώ και περισσότερο από 2 έτη από εξειδικευμένη Διεπιστημονική ομάδα των τριών νοσοκομείων λειτουργεί υπό τον συντονισμό των κ. Π. Παπαναγιώτου, Αναπληρωτή Καθηγητή και επεμβατικό νευροακτινολόγο, κ. Δ. Μητσικώστα, Καθηγητή νευρολογίας, κ. Σ. Βασιλοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, Ε. Κορομπόκη, Παθολόγο εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση ΑΕΕ.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο (Πρόεδρος Καθ. Κ. Τσιούφης) και το Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα και ιδιαίτερα τις Πανεπιστημιακές Κλινικές/Εργαστήρια του ΕΚΠΑ: της Α' Νευρολογικής Κλινικής (Δ/ντης Καθ. Λ. Στεφανής), του Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας (Δ/ντρια Καθ. Λ.Ε. Μουλοπούλου, Υπεύθυνος Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας Καθ. Α. Χατζηϊωάννου), της Θεραπευτικής Κλινικής (Δ/ντης Καθ. Α.Μ. Δημόπουλος), καθώς και της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας (Δ/ντρια Καθ. Κ. Θεοδωράκη) της Αγγειοχειρουργικής Μονάδας της Β Χειρουργικής Κλινικής (Υπεύθυνος Καθ. Θ. Κώτσης) και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (Συντ. Δ/ντης Α. Χαλαζωνίτης).

