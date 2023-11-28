Έρευνα εντοπίζει άγνωστο μοριακό μονοπάτι για την αναχαίτιση του καρκίνου του πνεύμονα

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα μοριακό μονοπάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναχαίτιση του καρκίνου του πνεύμονα αποκάλυψε μελέτη του Πανεπιστημίου Tulane στις ΗΠΑ.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους και η κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο στον κόσμο.

Στην έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», εντοπίστηκε ότι μια γνωστή ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη που ονομάζεται RBM10, μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα καταστέλλοντας τη λειτουργία της c-Myc, πρωτεΐνης που οδηγεί στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων όταν υπερεκφράζεται. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η RBM10 συνεργάζεται με δύο ριβοσωμικές πρωτεΐνες (RPL5 και RPL11) για την αποσταθεροποίηση της c-Myc και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του καρκίνου του πνεύμονα. Τα ευρήματα είναι τα πρώτα που εντοπίζουν μια σχέση αναστολής του καρκίνου μεταξύ των πρωτεϊνών.

Επίσης, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια μεταλλαγμένη μορφή του RBM10 που συχνά απαντάται σε καρκίνους του πνεύμονα, χάνει την ικανότητα να καταστέλλει την c-Myc, δεν συνδέεται με τις ριβοσωμικές πρωτεΐνες RPL5 και RPL11 και τελικά προωθεί την ανάπτυξη του όγκου αντί να την καταστέλλει.

Όπως δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Χουά Λου, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Tulane, η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός νέου αντικαρκινικού φαρμάκου και σε μια πιο εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

