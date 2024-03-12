Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων.
Το χειρουργείο αφορούσε ασθενή 86 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε πλαστική ΑΡ βουβωνοκήλης από τον διευθυντή του Χειρουργικού Τμήματος και της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΚ Γιάννη Τριανταφυλλίδη και τον Επιμελητή Β' της Χειρουργικής Ευτύχιο Λοστορίδη.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό περιοχική αναισθησία που χορηγήθηκε από τη συντονίστρια διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος Ευγενία Κετικίδου.
Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο ασθενής νοσηλεύεται στο Χειρουργικό τμήμα.
Η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.
