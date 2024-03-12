Λογαριασμός
Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Καβάλα - Αύριο το εξιτήριο στον ασθενή

Το χειρουργείο αφορούσε ασθενή 86 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε πλαστική ΑΡ βουβωνοκήλης

Χειρουργείο

Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων.

Το χειρουργείο αφορούσε ασθενή 86 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε πλαστική ΑΡ βουβωνοκήλης από τον διευθυντή του Χειρουργικού Τμήματος και της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΚ Γιάννη Τριανταφυλλίδη και τον Επιμελητή Β' της Χειρουργικής Ευτύχιο Λοστορίδη.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό περιοχική αναισθησία που χορηγήθηκε από τη συντονίστρια διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος Ευγενία Κετικίδου.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο ασθενής νοσηλεύεται στο Χειρουργικό τμήμα.

Η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

