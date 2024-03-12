Συνέδριο Economist: Πρώιμη διάγνωση και θεραπεία στον καρκίνο

Σε αυτό που ονομάζεται μονοπάτι του ασθενούς με καρκίνο, δηλαδή όλη την πορεία του από την διάγνωση και μετά καταγράφονται διαφορετικοί χρόνοι για κάθε ασθενή, τόνισε ο Μιχάλης Λιόντος, παθολόγος- ογκολόγος, επισημαίνοντας ότι «πάνω σε αυτό το μονοπάτι θέλουμε να παρέμβουμε και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον ασθενή με καρκίνο σήμερα στη χώρα μας».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ενός ασθενούς» γι' αυτό η πρόληψη παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα. Η ενημέρωση και η γνώση τού πληθυσμού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, τόνισε και προσέθεσε: «Δυστυχώς ο καρκίνος μπορεί να είναι επιθετικός από την αρχή αλλά και σε κάθε καρκίνο ο χρόνος μετράει. Μπορεί να μην είναι ένα ιατρικό ζήτημα με τη διαδικασία του επείγοντος, σήμερα διαγιγνώσκεται και αύριο πρέπει να χειρουργηθεί, αλλά είναι σημαντική η πρώιμη έναρξη της θεραπείας». Εκτιμάται ότι κάθε τέσσερις εβδομάδες καθυστέρηση έναρξης της θεραπείας μειώνουν κατά 10% τις πιθανότητες επιβίωσης, κατέληξε ο κύριος Λιόντος.

Στην παρέμβασή της, μιλώντας για την αξία των βιοδεικτών στην αντιμετώπιση του καρκίνου, η καθηγήτρια Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών Ελένη Κουρέα είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν τριών ειδών βιοδείκτες οι οποίοι ανιχνεύονται στο αίμα και στους ιστούς. «Είναι η διαγνωστικοί, οι προγνωστικοί που μας δείχνουν πώς θα πάει ο καρκίνος και οι προβλεπτικοί βιοδείκτες που μας δείχνουν ποιος ασθενής θα ανταποκριθεί σε ποια θεραπεία. Οι τελευταίοι ίσως είναι οι σημαντικότεροι». Όπως επισήμανε οι προβλεπτικοί βιοδείκτες είναι το κλειδί στην ογκολογία και στην θεραπεία. Σήμερα εκτιμάται ότι 25% των μορφών καρκίνου έχουν βιοδείκτη για τη θεραπεία και 70 φάρμακα έχουν σύνοδο βιοδείκτη. Μάλιστα, όπως εξήγησε, «κάθε χρόνο πέντε με έξι νέα φάρμακα θα έχουν βιοδείκτη» τονίζοντας την αξία τους για τον ογκολόγο. Κλείνοντας εξήγησε ότι το κόστος των βιοδεικτών σε σχέση με τις θεραπείες για τον καρκίνο είναι ελάχιστο.

Από την επιτροπή αξιολόγησης των θεραπειών, η καθηγήτρια Εφηβικής Ιατρικής Φλώρα Μπακόπουλου αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τονίζοντας ότι πλέον «θα αξιολογούνται όλα τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά του καρκίνου». Αυτό, όπως υποστήριξε, θα βελτιώσει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, θα υπάρξουν καλύτερα δεδομένα των κλινικών μελετών και θα ενισχύσει τις διακρατικές συνεργασίες στον τομέα του καρκίνου. Μεταξύ άλλων, προσέθεσε πως 1.260 φάρμακα έχουν ήδη αξιολογηθεί από την ελληνική επιτροπή αξιολόγησης και το 15% των φαρμάκων αυτών είναι αντικαρκινικά. Μόλις 10 φάρμακα είναι αυτά που δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα προσέθεσε και επισήμανε ότι το 2023 ο χρόνος αξιολόγησης ενός νέου φαρμάκου από την επιτροπή μειώθηκε στον ένα μήνα.

Από την επιτροπή διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα, η μη εκτελεστική πρόεδρός της Νάντια Γκογκοζώτου επισήμανε ότι η επιτροπή αυτή είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να παραμείνει βιώσιμο το σύστημα. «Είναι κοινή γραμμή και του υπουργείου και της επιτροπής να έχει κάθε ασθενής το φάρμακο που χρειάζεται Όμως για να γίνει αυτό σε μία εποχή με πολύ ακριβές θεραπείες πρέπει να γίνεται όχι εις βάρος του κράτους αλλά και των εταιρειών», είπε και μίλησε για τον στόχο του κλειστού προϋπολογισμού ο οποίος θα φτάσει στο 1,2 δισ. όπως προέβλεψε. «Οι κλειστοί προϋπολογισμοί οριοθετούν τη δαπάνη και όλα αυτά γίνονται για να αφήσουμε χώρο στα καινοτόμα προϊόντα και στα νέα φάρμακα» εξήγησε, προσθέτοντας ότι χρειάζονται και θεραπευτικά πρωτόκολλα αλλά και η χρήση των βιοδεικτών στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

«Το 40% των καρκίνων σήμερα σχετίζεται με την έκθεση του πληθυσμού στους παράγοντες κινδύνου» επισήμανε ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Κώστας Αθανασάκης, τονίζοντας πως η πρώιμη παρέμβαση πρέπει να γίνεται και να ξεκινά από την πρόληψη. «Ένα άλλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου» σημείωσε, προσθέτοντας ότι το τρίτο και σημαντικό είναι πόσο νωρίς περνάμε στις θεραπείες κατά του καρκίνου στην χώρα μας. Αναφερόμενος σε μία πρόσφατη μελέτη που έκανε η ομάδα του την τελευταία δεκαετία, είπε ότι οι θάνατοι από καρκίνο ίσως και να είχαν περιοριστεί κατά 22% αν γινόταν καλύτερη διαχείριση των θεραπειών και υπήρχε μεγαλύτερη και πιο ορθολογική πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.

«Η ευκαιρία για τον ασθενή είναι νωρίς, όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη, πρέπει από την αρχή να υπάρχει σχέδιο και μία ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει ολιστικά τον ασθενή επισήμανε στην τοποθέτηση του, ο Ηλίας Αθανασιάδης, ογκολόγος παθολόγος στο νοσοκομείο Μητέρα.

Αναφερόμενος τους βιοδείκτες είπε ότι «αποτελούν την αναγνώριση της ταυτότητας του όγκου, άρα είναι απαραίτητοι για την ταυτοποίηση της ασθένειας. Ένα λάθος στους βιοδείκτες πολλαπλασιάζει τα λάθη που θα κάνουμε μετά». Όπως τόνισε, τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας, καθώς μερικές ειδικότητες, όπως οι ογκολόγοι, δεν επαρκούν για τις ανάγκες του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.