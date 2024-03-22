Εθνική Επιτροπή Διατροφής από το υπουργείο Υγείας

Στη συγκρότηση επιστημονικής Εθνικής Επιτροπής Διατροφής προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη ορίζεται 7μελής Εθνική Επιτροπή Διατροφής με σκοπό τη διαμόρφωση Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, ως προς τη διατροφή, σε σχέση με την υγεία.

Ειδικότερα, το έργο της Εθνικής Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διατροφής και της υγείας του κοινού. Αυτές περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτάσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, με στόχο την προστασία και προώθηση της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχει γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διατροφή και την υγεία, καθώς και διαμορφώνει την εθνική θέση σε θέματα διατροφής βασιζόμενη σε διεθνείς συστάσεις.

Τα μέλη της νέας Επιτροπής είναι τα εξής:

-Νάσκα Ανδρονίκη, καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

-Μπενέτου Βασιλική, καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

-Λάγιου Αρετή, καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας, διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

-Μανιός Ιωάννης, καθηγητής Διατροφικής Αγωγής και Διατροφικής Αξιολόγησης, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

-Ζαμπέλας Αντώνιος, πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

-Παπαδημητρίου Βασιλική, γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (Σ.Ε.Β.Τ.).

-Κοντελέ Ιωάννα, του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας, με ειδικότητα Διαιτολογίας, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του υπουργείου Υγείας, αρμόδια σε θέματα διατροφής.

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται η Νάσκα Ανδρονίκη, με αναπληρώτρια την Μπενέτου Βασιλική. Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται η Κοντελέ Ιωάννα.

«Η δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας. Μέσω συστηματικής επιστημονικής ανάλυσης και προτάσεων, η Επιτροπή αναμένεται να παράσχει στήριξη και καθοδήγηση στις προσπάθειες μας για την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την πρόληψη των νόσων που συνδέονται με τη διατροφή. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την προαγωγή ενός υγιούς, ισορροπημένου τρόπου ζωής για όλους τους πολίτες», αναφέρει η κ. Αγαπηδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.