Σε ένα νέο ιατρικό εγχείρημα προχώρησαν χειρουργοί στη Βοστώνη οι οποίοι μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά ένα νεφρό από ένα γενετικά τροποποιημένο γουρούνι σε έναν 62χρονο άνδρα ασθενή.

Σύμφωνα με τους New York Times, αν η επέμβαση χαρακτηριστεί επιτυχής, τότε το εκχείρημα αυτό δίνει ελπίδα σε εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζονται μεταμόσχευση. Μέχρι στιγμής, τα σημάδια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού ο νέος νεφρός άρχισε να παράγει ούρα λίγο μετά το χειρουργείο το περασμένο Σαββατοκύριακο και η κατάσταση του ασθενούς συνεχίζει να βελτιώνεται, σύμφωνα με τους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, γνωστό ως Mass General. Ήδη ο ασθενής έχει σηκωθεί από το κρεβάτι και περπατά και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο σύντομα.

Ο ασθενής είναι μαύρος και η διαδικασία μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαύρους ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από υψηλά ποσοστά νεφρικής νόσου και βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Μια νέα πηγή νεφρών «θα μπορούσε να λύσει ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα στο πεδίο - την ανεπαρκή πρόσβαση των ασθενών μειοψηφίας σε μεταμοσχεύσεις νεφρών», ανέφερε στους New York Times, ο Δρ Γουίνφρεντ Ουίλιαμς, επικεφαλής του τμήματος νεφρολογίας στο Mass General και βασικός νεφρολόγος του ασθενούς.

Ο μεταμοσχευμένος ασθενής στη Βοστώνη, ονομάζεται Ρίτσαρντ "Ρικ" Σλέιμαν υπέφερε από διαβήτη και υπέρταση για πολλά χρόνια και βρισκόταν υπό θεραπεία στο Mass General για πάνω από μια δεκαετία.

Μετά την αποτυχία των νεφρών του, ο κ. Σλέιμαν πραγατοποιούσε αιμοκάθαρση για επτά χρόνια, και τελικά έλαβε ανθρώπινο νεφρό το 2018. Όμως το όργανο που έλαβε σταμάτησενα λειτουργεί μετά από πέντε χρόνια με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες επιπλοκές στον ασθενή. Όταν ο ασθενής ξανάρχισε την αιμοκάθαρση το 2023, αντιμετώπισε σοβαρές αγγειακές επιπλοκές. Ο κ.Σλέιμαν συνέχισε να εργάζεται παρά τα προβλήματα υγείας του και μπήκε ξανά στην λίστα αναμονής για ένα ανθρώπινο νεφρό, μέχρι που «απελπίστηκε», όπως είπε ο γιατρός του.

«Θα έπρεπε να περιμένει πέντε με έξι χρόνια για ένα ανθρώπινο νεφρό. Δεν θα μπορούσε να το επιζήσει», πρόσθεσε ο Δρ Ουίλιαμς.

Εάν τα νεφρά από γενετικά τροποποιημένα ζώα μπορούν να μεταμοσχευθούν σε μεγάλη κλίμακα, η αιμοκάθαρση «θα καταστεί παρωχημένη», δήλωσε ο Δρ Leonardo V. Riella, ιατρικός διευθυντής για τη μεταμόσχευση νεφρού στο Mass General.

Πάνω από 800.000 Αμερικανοί έχουν νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζονται αιμοκάθαρση. Πάνω από 100.000 βρίσκονται σε λίστα αναμονής για να λάβουν μεταμοσχευμένο νεφρό από ζωντανό ή νεκρό ανθρώπινο δότη.

Επιπλέον, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν χρόνια νεφρική νόσο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια οργάνων.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική πρόοδος συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας γονιδίων και της κλωνοποίησης έχει φέρει τα ξενομοσχεύματα πιο κοντά στην πραγματικότητα, καθιστώντας δυνατή την τροποποίηση των ζωικών γονιδίων ώστε τα όργανα να είναι πιο συμβατά και λιγότερο πιθανό να απορριφθούν από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, χειρουργοί στο NYU Langone Health στη Νέα Υόρκη προσάρτησαν ένα νεφρό από ένα γενετικά τροποποιημένο γουρούνι σε έναν εγκεφαλικά νεκρό άνδρα. Το νεφρό άρχισε να λειτουργεί παράγοντας ούρα. Έπειτα από λίγο καιρό, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησε μια παρόμοια διαδικασία με παρόμοια αποτελέσματα.

