Τι είναι οι αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια);

Αποτελούν συγκεντρώσεις λεμφικού ιστού στο φάρυγγα και η λειτουργία τους σχετίζεται με την άμυνα του οργανισμού.

Τι προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν οι αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις;

Όταν υπερτραφούν (μεγαλώσουν) αρκετά παρεμποδίζουν σημαντικά την αναπνοή από το στόμα και από την μύτη. Το παιδί έχει ένρινη ομιλία («μιλάει» με τη μύτη) και ανήσυχο ύπνο με έντονο ροχαλητό και περιόδους άπνοιας (σταματά η αναπνοή για δευτερόλεπτα). Ως αποτέλεσμα το παιδί μπορεί να παρουσιάσει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κακή απόδοση στο σχολείο, μειωμένη πρόσληψη τροφής ακόμα και καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Επιπλέον οι συχνές λοιμώξεις (ωτίτιδες, φαρυγγίτιδες, ρινίτιδες, ρινοκολπίτιδες - ιγμορίτιδες κλπ.) αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την υγεία αυτών των παιδιών. Τέλος, μπορεί να παρουσιαστεί εκκριτική ωτίτιδα (υγρό στο μέσο αυτί) προκαλώντας μικρού ως μετρίου βαθμού βαρηκοΐα που στα μικρότερα παιδιά ενδέχεται να οδηγήσει και σε προβλήματα ανάπτυξης της ομιλίας.

Πότε αφαιρούνται οι αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις;

Όταν παρουσιάζονται τα παραπάνω συμπτώματα, ιδιαίτερα άπνοια κατά τη διάρκεια της νύχτας και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις τότε αφαιρούνται οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις. Στα παιδιά με εκκριτική ωτίτιδα είναι απαραίτητη η αφαίρεση του υγρού και πιθανόν η τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού.

Ξαναγίνονται οι αμυγδαλές και τα «κρεατάκια» μετά την αφαίρεσή τους;

Αν δεν έχουν αφαιρεθεί πλήρως και έχει μείνει κάποιο υπόλειμμα μπορεί να υπερτραφούν και να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον. Κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει σπάνια.

Επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα του παιδιού από την αφαίρεσή τους;

Δεν έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε αμυγδαλεκτομή ή/ και αδενοτομή έχουν μειωμένη αντοχή στις λοιμώξεις σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν χειρουργηθεί.

Πηγή: skai.gr

