Εκατομμύρια ζωές συνεχίζουν να χάνονται πρόωρα από καρδιακές παθήσεις κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη νέα ειδική έκθεση που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology».

Όπως διαπιστώνεται, ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων λόγω καρδιαγγειακής νόσου αυξήθηκε από 12,4 εκατομμύρια το 1990 σε 19,8 εκατομμύρια το 2022.

Η έκθεση παρέχει επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την υγεία, όσον αφορά στις παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές τάσεις των καρδιαγγειακών παθήσεων από το 1990 ως το 2022, αναλύοντας τις επιπτώσεις των καρδιαγγειακών παθήσεων και των παραγόντων κινδύνου σε 21 παγκόσμιες περιοχές.

Η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα αυξήθηκε σε 27 από τις 204 τοποθεσίες την περίοδο 2015-2022. Ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων λόγω καρδιαγγειακής νόσου αυξήθηκε από 12,4 εκατομμύρια το 1990 σε 19,8 εκατομμύρια το 2022.

Τα ποσοστά θνησιμότητας κατανέμονται ανά τοποθεσία, μαζί με κατηγορίες ηλικίας και φύλου. Αναλύονται 18 καρδιαγγειακές παθήσεις και 15 κύριοι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα: περιβαλλοντικοί (ατμοσφαιρική ρύπανση, οικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση, έκθεση σε μόλυβδο, χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία), μεταβολικοί (συστολική αρτηριακή πίεση, δείκτης μάζας σώματος, γλυκόζη πλάσματος νηστείας, νεφρική δυσλειτουργία, LDL χοληστερίνη) και συμπεριφορικοί (διατροφή, κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα, αλκοόλ, σωματική δραστηριότητα).

Όπως αναφέρεται, ενώ τα ποσοστά καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι υψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής εκτιμήθηκε ότι έχουν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Την υψηλότερη θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακής νόσου εμφανίζει η ανατολική Ευρώπη με 553 θανάτους ανά 100.000 άτομα. Αντίθετα, οι χώρες της Αυστραλασίας είχαν τη χαμηλότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα με 122,5 θανάτους ανά 100.000 άτομα.

Όπως συμπεραίνεται στην έκθεση, η ισχαιμική καρδιοπάθεια παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα σε παγκόσμιο επίπεδο με 108,8 θανάτους ανά 100.000 άτομα. Ακολουθούν η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, οι διατροφικοί κίνδυνοι και η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένουν οι κύριες αιτίες της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης από καρδιαγγειακά νοσήματα που αποδίδονται στον διατροφικό κίνδυνο ήταν η κεντρική Ασία, η Ωκεανία και τμήματα της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η κεντρική Ασία, η ανατολική Ευρώπη, η βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή είχαν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000 άτομα που αποδίδεται στην υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση.

Στη μελέτη, στην οποία συνεργάζονται το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος των ΗΠΑ, επισημαίνεται ότι ένας κόσμος χωρίς καρδιαγγειακά νοσήματα είναι εφικτός και υπογραμμίζεται η επείγουσα ανάγκη των χωρών να θεσπίσουν στρατηγικές δημόσιας υγείας με στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά και η ανάγκη παγκόσμιας δράσης για τη διάδοση πληροφοριών και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας, ιδίως σε χώρες με δύσκολη πρόσβαση.

