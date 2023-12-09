Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η έξαρση πνευμονίας στον παιδικό πληθυσμό της Κίνας και η αύξηση κρουσμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αυξημένα κρούσματα πνευμονίας συνδέονται με το βακτήριο που ονομάζεται μυκόπλασμα της πνευμονίας (Μycoplasma pneumoniae), γνωστό στους επιστήμονες, καθώς πρόκειται για κοινή αιτία αναπνευστικών λοιμώξεων, που δίνει εστίες πνευμονίας περιοδικά. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), επιδημίες από μυκόπλασμα πνευμονίας εμφανίζονται κάθε ένα έως τρία χρόνια και ίσως αυτή η χρονιά, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να είναι χειρότερη από άλλες.

Η επανεμφάνισή του παρακολουθείται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, όπως και στην Ελλάδα και ειδικά από τους παιδιάτρους, καθώς το μυκόπλασμα προσβάλλει παιδιά και εφήβους- σπάνια ενήλικες- και ιδιαίτερα ηλικίες 3 έως 10 ετών. Προκαλεί ήπια νόσηση του αναπνευστικού και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να κάνει «μια κοινή πνευμονία, σχετικά καλοήθης που αντιμετωπίζεται εύκολα με κοινά αντιβιοτικά», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελένη Γιαμαρέλλου, ομότιμη καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών- λοιμωξιολόγος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ανοχύρωτοι οργανισμοί μετά την πανδημία

Η καθηγήτρια εξηγεί τους παράγοντες εμφάνισης αυξημένων περιστατικών μυκοπλασματικής πνευμονίας.

«Τα τρία τελευταία χρόνια φορούσαμε όλοι μάσκες για να προστατευθούμε από τον κορονοϊό και ειδικά τα παιδιά με εξαιρετική συνέπεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε γρίπη, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό-RSV, ρινοϊούς, αδενοϊούς, δηλαδή όλους τους ιούς που κάνουν το κρυολόγημα με συμπτώματα βήχα, πονόλεμο, συνάχι, πυρετό». Όπως εξηγεί η κ. Γιαμαρέλλου, «όταν βγάλαμε τις μάσκες αρχίσαμε να έχουμε ειδικά στα παιδιά πάρα πολλές λοιμώξεις από ιούς και υπάρχει το ενδεχόμενο και πνευμονίας, αλλά όλα αυτά τα συμπτώματα είναι καλοήθη». Σημειώνει μάλιστα ότι κάθε χειμώνα κυκλοφορούν ιώσεις και λίγο ως πολύ ο ένας κολλάει τον άλλο και έτσι ο πληθυσμός αποκτά αντισώματα, οπότε τα συμπτώματα των λοιμώξεων είναι ήπια.

Σχετικά με την αύξηση κρουσμάτων πνευμονίας στα παιδιά στην Κίνα, αναφέρει ότι οι Κινέζοι που ήταν αυστηροί με την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό σταμάτησαν τη χρήση μάσκας πρόσφατα με αποτέλεσμα «να βρουν ευάλωτους οργανισμούς. Βρήκαν ένα ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών που δεν είχε αντισώματα για τίποτα από αυτούς τους ιούς».

Αυτό που έχει ανησυχήσει είναι η έξαρση των κρουσμάτων, αναφέρει και προσθέτει μάλιστα ότι ίσως η πληροφόρηση να μην είναι και επαρκής, δηλαδή για τις πνευμονίες των παιδιών στην Κίνα να ευθύνονται και οι άλλοι ιοί εκτός από το μυκόπλασμα.

Το μυκόπλασμα της πνευμονίας - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η αύξηση των κρουσμάτων πνευμονίας στα παιδιά στην Κίνα έφερε στο προσκήνιο το μυκόπλασμα πνευμονίας, το οποίο οι γιατροί γνωρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι μεταξύ μικροβίων και ιών και αντιμετωπίζεται με πρώτης γραμμής αντιβιοτικά. Τα συμπτώματα εμφανίζονται με βήχα, πονόλεμο, πυρετό και μπορεί να εξελιχθεί η λοίμωξη και σε πνευμονία, όχι όμως με βαριά κλινική εικόνα, διευκρινίζει η καθηγήτρια. Γι΄αυτό εξηγεί, οι γονείς δεν πρέπει να πανικοβάλλονται και να βρίσκονται σε επαφή με τον παιδίατρο.

«Δεν μας ανησυχεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Άλλωστε πολλά παιδιά έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο RSV του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, ενός ιού που μπορεί να κάνει και πνευμονίες και βρογχιολίτιδες και αλλεργίες, οπότε είμαστε σε καλή φάση αυτή τη στιγμή».

Τα μυκοπλάσματα στην Ελλάδα ήταν ελάχιστα, αλλά ακόμη και αν παρουσιαστούν αυξημένα κρούσματα τα μυκοπλάσματα δεν έχουν αντοχή στα αντιβιοτικά, υπογραμμίζει η κ. Γαμαρέλλου.

Εκτιμά μάλιστα ότι δεν θα έχουμε έξαρση, ωστόσο όπως λέει όλα εξαρτώνται από τον καιρό και επειδή μεταδίδεται με το βήχα, ένα παιδάκι που έχει μολυνθεί μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε όλη τη σχολική τάξη, αλλά και πάλι δεν ανησυχούμε, έχουμε αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση.

Για να ισορροπήσει η κατάσταση μπορεί να χρειαστεί και ένας χρόνος, μερικοί λένε και δύο χρόνια, τονίζει η κ. Γιαμαρέλλου και επαναλαμβάνει τη σύσταση για εμβολιασμό με το εμβόλιο της γρίπης , του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, του πνευμονόκοκκου, οπότε όπως λέει σιγά-σιγά θα αρχίσει η κατάσταση να ισορροπεί.

