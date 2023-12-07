Oι 11 προγραμματισμένες για το 2024 κλινικές δοκιμές

Έντεκα κλινικές δοκιμές που προγραμματίζονται το 2024 και είναι πιθανό να επηρεάσουν το μέλλον της Ιατρικής παρουσιάζει το περιοδικό «Nature Medicine» στο ετήσιο αφιέρωμά του.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατέχει εξέχουσα θέση στον κατάλογο, καθώς λίγα τέτοια εργαλεία έχουν δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές.

Η κλινική δοκιμή MARS-ED αξιολογεί τα οφέλη ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά στην πρόβλεψη του κινδύνου θνησιμότητας 31 ημερών για ασθενείς που ζήτησαν θεραπεία σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

'Αλλη δοκιμή σε 150.000 ασθενείς σε έξι βρετανικά νοσοκομεία εξετάζει αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει ακτινογραφίες θώρακα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

Περαιτέρω δοκιμές για τον καρκίνο που αναδεικνύονται από το «Nature Medicine» περιλαμβάνουν την έρευνα 3-IN-THE LUNG-RUN, που θα συγκρίνει κατά πόσο ο έλεγχος κάθε δύο χρόνια για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι εξίσου αποτελεσματικός στην πρόληψη των θανάτων από καρκίνο με τις ετήσιες εξετάσεις.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της τραστουζουμάμπης δερουξτεκάνης, ενός συζεύγματος αντισώματος- φαρμάκου, που στοχεύει στον HER2 καρκίνο μαστού, αξιολογείται σε συμμετέχοντες με ή χωρίς εγκεφαλική μετάσταση. Τ

έλος, η μελέτη NADINA αποσκοπεί στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης ανοσοθεραπείας nivolumab-ipilimumab σε σχέση με την επικουρική θεραπεία nivolumab στο στάδιο ΙΙΙ του μελανώματος.

Στο άρθρο αναδεικνύεται και μια εφαρμογή που επιτρέπει σε γυναίκες που διανύουν το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη να έχουν υποστήριξη με γνωστική θεραπεία.

Μια άλλη δοκιμή για την ψυχική υγεία θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου παρέμβασης για την ψυχική υγεία βρεφών ηλικίας 0-5 ετών που ζουν σε ανάδοχες οικογένειες στη Γλασκόβη και το Λονδίνο.

Στον τομέα των εμβολίων παρουσιάζονται οι δοκιμές για εμβόλιο κατά του ιού της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας και εμβόλιο κατά της ελονοσίας για παιδιά 5-36 μηνών.

Επιπλέον, παρουσιάζεται η δοκιμή STEM-PD, όπου νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη και προέρχονται από ανθρώπινα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα θα μεταμοσχευθούν στους εγκεφάλους ασθενών ηλικίας 50-75 ετών που πάσχουν από μέτρια νόσο του Πάρκινσον.

Τέλος, στη δοκιμή heart-1 μελετάται εάν η επεξεργασία βάσεων του DNA έχει δυνατότητες ως θεραπεία για την ανθεκτική μείωση της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με μια μορφή υπερχοληστερολαιμίας που προκαλείται γενετικά.

«Πρόκειται για δυνητικά συναρπαστικές θεραπείες, αλλά μόνο μέσω αυτών των δοκιμών μπορούν οι ερευνητές να γνωρίζουν αν θα ωφελήσουν τους ασθενείς», σημειώνει ο Μπεν Τζόνσον, senior magazine editor στο «Nature Medicine».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

