Προειδοποίηση ΠΟΥ: Η διεθνής κοινότητα κινδυνεύει να χάσει την προθεσμία για την συνθήκη αντιμετώπισης των πανδημιών

Οι χώρες διακινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία του Μαΐου για να συμφωνήσουν σε μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για την αντιμετώπιση πανδημιών και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για τις επερχόμενες γενιές, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η νέα συνθήκη και μια σειρά από επικαιροποιήσεις για τους υπάρχοντες κανονισμούς όσον αφορά τη διαχείριση πανδημιών στοχεύουν στο να ενισχύσουν τις άμυνες της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε νέα παθογόνα μετά την πανδημία της COVID-19 που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από επτά εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ.

«Πρέπει να πω ότι ανησυχώ που οι χώρες μέλη ενδέχεται να χάσουν την προθεσμία και υπάρχουν πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα που παραμένουν υπό επίλυση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους απευθυνόμενος στη συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του οργανισμού, στη Γενεύη, αυτή την εβδομάδα.

«Κατά την άποψή μου, μια αποτυχία της συνθήκης για τις πανδημίες και οι τροποποιήσεις επί του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) θα είναι μια χαμένη ευκαιρία την οποία οι μελλοντικές γενιές πιθανόν να μη μας συγχωρέσουν», είπε ο ίδιος απευθύνοντας έκκληση στις χώρες να αδράξουν την ευκαιρία και να διαμορφώσουν το μέλλον του ΠΟΥ και της παγκόσμιας υγείας.

Μόνο μια φορά στο παρελθόν στην 75ετή ιστορία του οργανισμού κατάφερε ο ΠΟΥ να καταλήξει σε τέτοια συμφωνία και αυτή ήταν η συνθήκη για τον 'Ελεγχο του Καπνού το 2003.

Στην ίδια ομιλία του ο Τέντρος εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τις προοπτικές για την καταπολέμηση του AIDS, που εντάσσεται στους αποκαλούμενους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης , που έχει θέσει ο παγκόσμιος οργανισμός για την καταπολέμηση ορισμένων από τα πιο πιεστικά προς επίλυση προβλήματα στον κόσμο μέχρι το 2030.

«Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ένα μονοπάτι για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης προς τον τερματισμό της πανδημίας του HIV», κατέληξε ο Τέντρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

