Η COVID-19 σχετίζεται με έξαρση ή πυροδότηση διαφόρων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Η γυροειδής αλωπεκία (Alopecia Areata-ΑΑ) είναι αυτοάνοση τριχόπτωση που εμφανίζεται σε ευαίσθητα άτομα από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ιούς, εμβολιασμούς και ψυχολογικό στρες.

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών για εμφάνιση, έξαρση και επανεμφάνιση της γυροειδούς αλωπεκίας μετά την COVID-19. Ωστόσο, τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ COVID-19 και γυροειδούς αλωπεκίας ήταν περιορισμένα μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «JAMA Dermatology» στις 10 Ιανουαρίου 2024, και συνοψίζουν η παθολόγος καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η βιολόγος Παναγιώτα Ζαχαράκη, σε σύγκριση 259.369 ασθενών με COVID-19 με αντίστοιχους υγιείς (μάρτυρες) που δεν είχαν νοσήσει, βρέθηκε ότι η επίπτωση της γυροειδούς αλωπεκίας σε ασθενείς με COVID-19 ήταν αναλογικά υψηλότερη από την επίπτωση στην ομάδα ελέγχου. Κατά τη μελέτη αυτή, η συχνότητα εμφάνισης γυροειδούς αλωπεκίας μετά την COVID-19 αυξήθηκε σημαντικά σε όλες τις ομάδες άνω των 20 ετών, ανεξαρτήτως φύλου. Αυτή η σημαντική αύξηση της επίπτωσης και του επιπολασμού της γυροειδούς αλωπεκίας μετά τον COVID-19 υποστηρίζει τον πιθανό ρόλο του ιού στην εμφάνιση και έξαρση της γυροειδούς αλωπεκίας, αν και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες επίσης, όπως το ψυχολογικό στρες, μπορεί να έχουν συμβάλει στην εμφάνιση της γυροειδούς αλωπεκίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι πιθανοί μηχανισμοί της γυροειδούς αλωπεκίας μετά την COVID-19 περιλαμβάνουν αντιγονική μοριακή μίμηση μεταξύ του SARS-CoV-2 και των αντιγόνων του θύλακου της τρίχας, ενεργοποίηση κυτταροκινών και ακολούθως ενεργοποίηση της φλεγμονώδους απόκρισης. Αυτή η μελέτη αναδεικνύει την επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ της COVID-19 και της γυροειδούς αλωπεκίας, και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επικυρώσουν τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων ανοσολογικών νοσημάτων και της νόσησης από COVID-19.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

