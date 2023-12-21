Έξηντα είναι οι θάνατοι από κορωνοιό και 62 οι διασωληνωμένοι ασθενείς την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 101 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12 αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από 3/10 έως 3/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του παρόντος ως χαμηλός.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC). Καταγράφηκαν 4 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε 1 νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.373) παρουσίασε αύξηση 45% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την

αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=1.349).

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=26) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των

διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=44).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 62.

✓ Καταγράφηκαν 60 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86,5 έτη (εύρος 57-98 έτη). Ο αριθμός των θανάτων

παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες

(n=44) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=158)

✓ Την εβδομάδα 47, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (39%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5

(30%) και την ΒΑ.2.86 (20%).

✓ Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 101 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12

αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από

3/10 έως 3/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του

παρόντος ως χαμηλός.

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8

από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της

επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

✓ Καταγράφηκαν 4 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε 1 νέος θάνατος από

εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 50/2023 νοσηλεύτηκαν 18 άτομα με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα

50/2023, 57 (95%) δείγματα τύπου Α και 2 (3%) τύπου Β.

✓ Από τα 57 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 15 (26%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 42 (74%)

στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ Σε non-sentinel νοσοκομειακά δείγματα εμφανίζεται σημαντική αύξηση της θετικότητας RSV

