Μetropolitan General: Oλοκληρωμένη αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών με τις πιο εξελιγμένες μεθόδους

Ο χειρουργικός τομέας του Θεραπευτηρίου Metropolitan General αποτελεί σημείο αναφοράς στο πεδίο της σύγχρονης χειρουργικής για κάθε είδους πάθηση που απαιτεί επεμβατική αντιμετώπιση. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών και στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται κοντά στον ασθενή όλο το 24ωρο και παρέχει κάθε δυνατή φροντίδα.

Απαρτίζεται από

• Aγγειοχειρουργικές κλινικές

• Γυναικολογική κλινική- τμήμα ρομποτικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής

• Καρδιοχειρουργικές κλινικές

• Κέντρο αριστείας για τη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

• Κλινικές γενικής χειρουργικής

• Κλινικές γαστρεντερολογίας - ηπατολογίας και επεμβατικής ενδοσκόπησης

• Κλινικές μαστού

• Κλινικές παχυσαρκίας - μεταβολικών παθήσεων

• Kλινικές πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής

• Κλινικές χειρουργικής θώρακος

• Κλινικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης

• Κλινικές στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής

• Νευροχειρουργικές κλινικές

• Ορθοπαιδικές κλινικές

• Ουρολογικές κλινικές

• Οφθαλμολογικές κλινικές

• Ωτορινολαρυγγολογικές κλινικές

Στο Metropolitan General είναι εγκατεστημένο υπερσύγχρονο συγκρότημα χειρουργείων που περιλαμβάνει 13 χειρουργικές αίθουσες και αίθουσα σηπτικού χειρουργείου, Μονάδα Λιθοτριψίας και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (O.D.C). Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής, διαθέτοντας ρομποτικά και ψηφιακά μηχανήματα τελευταίας γενιάς καθώς και τον πλέον σύγχρονο απεικονιστικό και αναισθησιολογικό εξοπλισμό.

Ενδεικτικά, διαθέτουν:

• Tο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα DaVinci Xi

• Τα συστήματα ρομποτικής υποβοήθησης ROSA και NAVIO για αρθροπλαστική γόνατος

• Το φορητό χειρουργικό απεικονιστικό σύστημα O-ARM για 100% ακρίβεια στον εντοπισµό και τη διαχείριση της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου

• Υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής πλοήγησης

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν έναν υπερσύγχρονο χώρο χειρουργείου που επιτρέπει την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων χειρουργικών τεχνικών και τη διενέργεια πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων, σε συνθήκες ύψιστης ασφάλειας.

Xειρουργικές επεμβάσεις με το κορυφαίο παγκοσμίως ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi

Το Metropolitan General διαθέτει το σύστημα Da Vinci Xi , την υψηλότερη τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της ρομποτικής χειρουργικής. Με το Da Vinci εξασφαλίζεται: μεγαλύτερη ευελιξία, σταθερότητα και ακρίβεια στις κινήσεις του χειρουργού, τρισδιάστατη και υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση, πρόσβαση σε δυσπρόσιτα ανατομικά σημεία, σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση κι επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, καλύτερα λειτουργικά κι αισθητικά αποτελέσματα για τον ασθενή.

Χρησιμοποιείται κυρίως στις ειδικότητες της Ουρολογίας, της Γενικής Χειρουργικής, της Γυναικολογίας και της Βαριατρικής. Ο χειρισμός του Da Vinci γίνεται μόνο από πιστοποιημένους ρομποτικούς χειρουργούς που υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα (νοσηλευτές, τεχνικοί).



Κέντρο αναφοράς για ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Metropolitan General συνεργάζεται με διακεκριμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, υποστηρίζεται από τα απεικονιστικά εργαστήρια, τα επείγοντα περιστατικά, και το τμήμα φυσικοθεραπείας της Κλινικής.

Εφαρμόζονται όλες οι πρωτοποριακές χειρουργικές τεχνικές και θεραπείες όπως είναι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, τα πρωτοκόλλα ταχείας αποκατάστασης (fast - track), οι προηγμένες αρθροσκοπικές τεχνικές, οι ρομποτικά υποβοηθούμενες ορθοπαιδικές επεμβάσεις με τη χρήση πλοηγών ή ψηφιακών συστημάτων και η τρισδιάστατη απεικόνιση με χρήση ειδικών γυαλιών και προηγμένου λογισμικού.

Το Metropolitan General είναι από τα ελάχιστα θεραπευτήρια στην Ελλάδα που διαθέτουν τα δύο πλέον εξελιγμένα συστήματα ρομποτικής υποβοήθησης, ROSA και NAVIO, για αρθροπλαστικές γόνατος εξαιρετικής ακρίβειας, με ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Εκτός από το να επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του, το Metropolitan General δίνει μεγάλη σημασία στην καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενούς και το αίσθημα της ασφάλειας στο νοσοκομειακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Για το λόγο αυτό, όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται κοντά στον ασθενή αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και υποστήριξης, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

*Tο Θεραπευτήριο Metropolitan General είναι μέλος του Hellenic HealthCare Group του μεγαλύτερου Ομίλου υγείας στην Ελλάδα, και βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 264 στο Χολαργό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.