Μια υποπαραλλαγή του στελέχους Omicron του κορωνοϊού έχει ταξινομηθεί ως «παραλλαγή ενδιαφέροντος» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λόγω «της ταχέως αυξανόμενης εξάπλωσής του».
Η JN.1 έχει εντοπιστεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Κίνας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει το BBC.
Αν και ο κίνδυνος για το κοινό είναι επί του παρόντος χαμηλός και τα τρέχοντα εμβόλια συνεχίζουν να προσφέρουν προστασία, αναφέρει ο ΠΟΥ.
Οι αναπνευστικοί ιοί όπως η γρίπη, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) και η παιδική πνευμονία είναι επίσης σε άνοδο στο βόρειο ημισφαίριο.
Σημειώνεται ότι ο ιός που προκαλεί την Covid μεταλλάσσεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου και μερικές φορές αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη νέων παραλλαγών. Ωστόσο, η Omicron παραμένει η παγκόσμια κυρίαρχη παραλλαγή εδώ και αρκετό καιρό.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρακολουθεί επί του παρόντος μια σειρά από παραλλαγές ενδιαφέροντος που συνδέονται με την Omicron, συμπεριλαμβανομένου την JN.1, αν και δεν θεωρεί καμία από αυτές ανησυχητική.
Η προσοχή επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η JN.1 εξαπλώνεται γρήγορα σε πολλές γωνιές του κόσμου.
Αυτή τη στιγμή είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παραλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 15-29% των μολύνσεων.
Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι η JN.1 αποτελεί επί του παρόντος περίπου το 7% των θετικών τεστ Covid που αναλύονται σε εργαστήριο. Είπε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για αυτήν και άλλες παραλλαγές.
Η JN.1 εξαπλώνεται γρήγορα σε όλες τις περιοχές, πιθανώς επειδή έχει μια πρόσθετη μετάλλαξη στην πρωτεΐνη ακίδας σε σύγκριση με την παραλλαγή BA.2.86 από την οποία προέρχεται.
«Αναμένεται ότι αυτή η παραλλαγή μπορεί να προκαλέσει αύξηση των κρουσμάτων του Sars-Cov-2 (κορωνοϊού) εν μέσω της αύξησης των λοιμώξεων από άλλες ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, ειδικά σε χώρες που εισέρχονται στη χειμερινή περίοδο», αναφέρει η αξιολόγηση κινδύνου του ΠΟΥ.
Υπάρχουν ακόμη περιορισμένα στοιχεία για το πόσο ικανή είναι η JN.1 να ξεπεράσει την ανοσία που προσφέρουν τα εμβόλια, λέει ο ΠΟΥ. Δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που αρρωσταίνουν πιο βαριά με αυτήν την παραλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες.
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος στην υγεία, λέει ο ΠΟΥ, καθώς ο αριθμός των χωρών που αναφέρουν δεδομένα για άτομα που εισάγονται στο νοσοκομείο με Covid έχει μειωθεί δραματικά.
