Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτη καταγγελία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών: Εκτελούν πλαστικές επεμβάσεις χωρίς να είναι γιατροί - Επικίνδυνες επιπτώσεις

Τέτοιες πράξεις είναι η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (botox), ή η εφαρμογή δερματικών εμφυτευμάτων - Ο ΙΣΑ κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου»

Cosmetic surgery

Πληθαίνουν οι καταγγελίες τον τελευταίο καιρό ότι τρίτοι, μη ιατροί, εκτελούν σε μη αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ (ιατρεία) επεμβατικές ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).
 
Τέτοιες πράξεις είναι η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (botox), η εφαρμογή δερματικών εμφυτευμάτων, νήματα ή άλλες ενέσιμες αισθητικές θεραπείες προσώπου ή σώματος, ενδεχόμενα με χρήση υλικών με αμφίβολη ποιότητα και άγνωστη προέλευση.

Ο ΙΣΑ κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου»: το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αναφορές για παραμορφώσεις προσώπου ή άλλων μερών του σώματος, δυσμορφίες, νεκρώσεις, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ, σημειώνει ο ΙΣΑ.
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή στο κοινό, για λόγους προστασίας της υγείας του και νομιμότητας.
 
«Οι πράξεις αυτές αποτελούν ιατρική πράξη που εκτελείται αποκλειστικά από ιατρούς και συγκεκριμένα από δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και άδεια άσκηση επαγγέλματος σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, τους οποίους μπορεί εύκολα να εντοπίσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark