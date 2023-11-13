Πληθαίνουν οι καταγγελίες τον τελευταίο καιρό ότι τρίτοι, μη ιατροί, εκτελούν σε μη αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ (ιατρεία) επεμβατικές ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).



Τέτοιες πράξεις είναι η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (botox), η εφαρμογή δερματικών εμφυτευμάτων, νήματα ή άλλες ενέσιμες αισθητικές θεραπείες προσώπου ή σώματος, ενδεχόμενα με χρήση υλικών με αμφίβολη ποιότητα και άγνωστη προέλευση.

Ο ΙΣΑ κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου»: το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αναφορές για παραμορφώσεις προσώπου ή άλλων μερών του σώματος, δυσμορφίες, νεκρώσεις, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ, σημειώνει ο ΙΣΑ.



Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή στο κοινό, για λόγους προστασίας της υγείας του και νομιμότητας.



«Οι πράξεις αυτές αποτελούν ιατρική πράξη που εκτελείται αποκλειστικά από ιατρούς και συγκεκριμένα από δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και άδεια άσκηση επαγγέλματος σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, τους οποίους μπορεί εύκολα να εντοπίσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

