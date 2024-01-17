Αντίθετη η ΚΕΔΕ με νέες ρυθμίσεις εκμίσθωσης παραλιών και τέλος παρεπιδημούντων

Την αντίθεσή της στις νέες διαδικασίες εκμίσθωσης του αιγιαλού και της παραλίας, την παρακράτηση 20% του τέλους παρεπιδημούντων υπέρ του δημοσίου και την αλλαγή του τρόπου είσπραξής του μέσω της ΑΑΔΕ, εξέφρασε το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους.

Οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών για τις διαδικασίες εκμίσθωσης του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και οι νεότερες εξελίξεις για το τέλος παρεπιδημούντων, τέθηκαν σε συνάντηση που είχε σήμερα το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.

Για το θέμα των παραλιών η ΚΕΔΕ ζητά οι δήμοι να έχουν ουσιαστική αρμοδιότητα τόσο σε ότι αφορά στα ομπρελοκαθίσματα, όσο και στη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκμίσθωσης.

Για το τέλος παρεπιδημούντων εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της με την παρακράτηση του 20% του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων καθώς και των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων υπέρ του Δημοσίου, καθώς, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για υφαρπαγή οικονομικών πόρων που ανήκουν στους δήμους.

Την αντίθεση της εκφράζει επίσης η ΚΕΔΕ με τον τρόπο που εισάγει η ΑΑΔΕ για την είσπραξη και απόδοσή των εν λόγω τελών στους δήμους, καθώς καταργείται η δυνατότητα που είχαν μέχρι τώρα να έχουν άμεση γνώση για τα έσοδα και άμεση είσπραξή τους, μέσω της πλατφόρμας https://dae.govapp.gr. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε το 2021 από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών, αύξησε την εισπραξιμότητα των τελών, αποφέροντας στους 100 δήμους που συμμετείχαν στο σύστημα πάνω από 20 εκατ. ευρώ, και καταργήθηκε στις 11 Ιανουαρίου.

Η ΚΕΔΕ θα ζητήσει την επαναφορά αυτών των δυνατοτήτων στον νέο τρόπο είσπραξης ή τουλάχιστον την παράλληλη λειτουργία της καταργούμενης πλατφόρμας και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής συστήματος είσπραξης από τον κάθε δήμο.

Για το τέλος ταφής απορριμμάτων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι μέχρι 12 Φεβρουαρίου θα κατατεθεί η προσφυγή στο ΣτΕ για τη μη νόμιμη και αντισυνταγματική επιβολή του. Η προσφυγή θα γίνει από την ΚΕΔΕ για λογαριασμό των δήμων. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους δήμους να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν την προσπάθεια και να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη της σχετικής και απαραίτητης για την προσφυγή απόφασης δημάρχου και της Δημοτικής Επιτροπής του οικείου δήμου.

Για το τέλος σύνδεσης των καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου στην εισήγησή του ανέφερε ότι, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια χρήσης του φυσικού αερίου, από 01/01/2024 όλες οι συμβάσεις σύνδεσης που υπογράφονται επιβαρύνονται με τέλη σύνδεσης ανάλογα με τη διείσδυση του φυσικού αερίου ανά Καλλικρατικό δήμο.

Σε δήμους που η διείσδυση ανέρχεται σε πάνω από 75%, πλέον όλοι οι νέοι καταναλωτές, επιχειρήσεις, δημοτικά κτίρια «τιμωρούνται» με την απορρόφηση όλου του κόστους κατασκευής χωρίς την παροχή έκπτωσης. Για παράδειγμα εντός των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Αμπελοκήπων Μενεμένης τα τέλη σύνδεσης κυμαίνονται: για μονοκατοικία 1.600 ευρώ, για εστιατόριο 2.500 ευρώ, για σχολείο ή δημοτικό κτίριο 2.500 - 4.500 ευρώ, για πολυκατοικία πάνω από 2.000 ευρώ.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας και της Αττικής όπου υπάρχει δίκτυο διανομής αερίου με διείσδυση μικρότερη του 75%, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τέλη σύνδεσης που ανέρχεται στο 30% του συνολικού κόστους.

«Ειδικά δε στην πληγείσα από τις πλημμύρες Θεσσαλία, τόνισε ο κ. Κυρίζογλου, που βρίσκεται σε κηρυγμένη κατάσταση κρίσης, όπου οι πολίτες είδαν περιουσίες να καταστρέφονται, έχει καταστραφεί ο εξοπλισμός και τα λεβητοστάσια, θα πρέπει να ισχύσουν τέλη με έκπτωση κατά 100%, ώστε να μην επιβαρυνθούν με ακόμη ένα πρόσθετο έξοδο».

Καταλήγοντας ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης του πληθυσμού, της εξυπηρέτησης των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, την ισότιμη πρόσβαση σε ένα κοινωνικό αγαθό, η ΡΑΑΕΥ καθώς και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλούνται να επανεξετάσουν στην απόφαση και να ανασταλεί άμεσα η εφαρμογή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

