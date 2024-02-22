Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγα λεπτά ο 27χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε διακοπή κύησης της 19χρονης συντρόφου του, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Μετά από καταγγελία, άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου συνέλαβαν την Τετάρτη, τον 27χρονο, o oποίος σήμερα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, διακοπής κυήσεως, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής, καθώς είχε αποσπάσει από την σύντροφό του το κινητό της τηλέφωνο.

Tο περιστατικό, συνέβη το βράδυ της Τρίτης, όταν ο 27χρονος πήρε από το σπίτι της, την 19χρονη, η οποία διένυε τον 2ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Αφού την πήγε στο σπίτι του, την ανάγκασε να πάρει φάρμακα για να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Το επόμενο πρωί, ο 27χρονος μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας όμως αποβάλει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.