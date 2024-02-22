Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε σήμερα το αμαξοστάσιο των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου βρίσκεται πλέον το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο, από το σύνολο των 250 νέων οχημάτων που προβλέπεται να ενισχύσουν τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές. Τα υπόλοιπα, 140 λεωφορεία για την Αθήνα και 110 για τη Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσουν στις αρχές Μαρτίου.

«Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται τελικά στον πολίτη, κατευθύνονται στη μεσαία τάξη, κατευθύνονται σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη», σημείωσε μεταξύ άλλων, από το Αμαξοστάσιο των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς ενημερώθηκαν από τη Διοίκηση της Ο.ΣΥ Α.Ε. για τη διαδικασία των τεχνικών δοκιμών και τη λειτουργία του συστήματος φόρτισης, ενώ πραγματοποιήθηκε και δοκιμαστική διαδρομή του οχήματος εντός του χώρου του αμαξοστασίου. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το Σχέδιο Ελλάδα 2.0.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να μεταβούμε στο αμαξοστάσιο και μαζί με τη Διοίκηση να επιβιβαστούμε στο πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο ήρθε στην Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα, 140 για την Αθήνα και 110 για τη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Μαρτίου. Έτσι ώστε μαζί με τις εγκαταστάσεις, μαζί με τους σταθμούς φόρτισης που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν στην Αθήνα, να είναι εν λειτουργία, το σύνολο αυτών των λεωφορείων, τους επόμενους μήνες. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί. Έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον στόλο των λεωφορείων, να μειώσουμε την ηλικία, τον μέσο όρο ηλικίας αυτών, να εξυπηρετήσουμε τα ΑμεΑ που σήμερα υφίστανται ένα σημαντικό πρόβλημα, αφού το 39% του στόλου δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, αλλά και ταυτόχρονα, να αποδείξουμε πως οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται τελικά στον πολίτη, κατευθύνονται στη μεσαία τάξη, κατευθύνονται σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη».

Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τόνισε:

«Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο σηματοδοτεί την πορεία μας προς τις μεταφορές του 2030. Με το βλέμμα μας στραμμένο στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, τις Πράσινες Μεταφορές, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας για τους πολίτες, μέσα από τη μεθοδική εργασία και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, κάνουμε πράξη την εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να αλλάξουμε δηλαδή την εικόνα του στόλου των αστικών λεωφορείων. Σε περίπου έναν μήνα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορήσουν και τα υπόλοιπα 249 ηλεκτρικά λεωφορεία. Στόχος είναι να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει στον δρόμο για την ανάπτυξη πιο πράσινων, πιο ασφαλών και πιο αποδοτικών Μεταφορών. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εργάζεται πολύ σκληρά και μεθοδικά, μαζί με τις Διοικήσεις, διότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία μπορεί να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων μας, χρειάζονται όμως μια ειδική φροντίδα για να φέρουν στον τόπο μας αυτό που του αναλογεί και του αρμόζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, δήλωσε:

«Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα σήμερα, αφού μετά από τρία χρόνια που ξεκίνησαν οι προσπάθειες για να βγει αυτός ο διαγωνισμός, καταφέραμε πλέον να έχουμε εδώ μαζί μας το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι είναι η αρχή, όχι μόνο για τα λεωφορεία που αφορούν αυτή τη σύμβαση, αλλά για μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και την τρέχουμε καθημερινά και μεθοδικά με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να αναβαθμίσουμε τον στόλο των λεωφορείων στην Αθήνα και να αλλάξουμε πλήρως την εικόνα των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων σύμβουλος της Ο.ΣΥ Α.Ε. Στέφανος Αγιάσογλου, σημείωσε:

«Υλοποιούμε πλήρως τον πολιτικό και στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εκτελούμε τις εντολές του Υπουργού, της Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα και θεωρώ ότι το 2024, μετά από μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, θα είναι έτος ορόσημο. Και αυτό, διότι θα αρχίσει η ουσιαστική αλλαγή και ανανέωση του στόλου στην ηλεκτροκίνηση και ταυτόχρονα, θα υπάρξει και ένα μικρό βηματάκι με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υδρογονοκίνηση».

