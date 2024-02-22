Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η Αστυνομία λόγω πορειών-συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που είναι σε εξέλιξη από μελισσοκόμους, υγειονομικούς και φοιτητές.

Ειδικότερα, για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν επί της οδού Πανεπιστημίου, στην οδό Σταδίου και στις οδούς πέριξ της Πλατείας Συντάγματος και στις υπόλοιπες οδούς όπου θα κινηθούν οι διαδηλωτές.

Τέλος, διακοπές κυκλοφορίας θα υπάρξουν στη Λεωφόρο Αμαλίας, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Αυτή την ώρα έχει κλείσει η Πανεπιστημίου από την ομάδα των συγκεντρωμένων φοιτητών

Αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμου Β Κωνσταντία Δημογλιδου:

Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου βρίσκονται, ήδη, σε εξέλιξη πορείες –συγκεντρώσεις επαγγελματιών της μελισσοκομίας και του κλάδου Υγείας, οι οποίες κατά περίπτωση κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σύνταγμα και από την Πλατεία Μαβίλη, ομοίως, με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί μέτρα αποσυμφόρησης της κίνησης πραγματοποιώντας εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, όπου ήταν απαραίτητες, κατά το μήκος των ανωτέρω διαδρομών.

Ειδικότερα, οι μελισσοκόμοι έχουν αφιχθεί στο Σύνταγμα οπότε εφαρμόζονται μέτρα Τροχαίας και βρίσκονται στη λεωφορειολωρίδα στη Λεωφόρο Αμαλίας, ενώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο υγείας πορεύονται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο οδικό δίκτυο.

Τα μέτρα τροχαίας αναμένεται να λάβουν πλήρη έκταση στις 12:00 το μεσημέρι, που έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Πανεπιστημίου, στην οδό Σταδίου και στις οδούς πέριξ της Πλατείας Συντάγματος και στις υπόλοιπες οδούς όπου θα κινηθούν οι διαδηλωτές.

Διακοπές κυκλοφορίας θα υπάρξουν στη Λεωφόρο Αμαλίας, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Οι μελισσοκόμοι στο Σύνταγμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος η συγκέντρωση μελισσοκόμων από όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι μελισσοκόμοι θα έχουν συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη το μεσημέρι.

Περίπου 40 φορτηγά είναι παρατεταγμένα στην πλατεία Συντάγματος μαζί με δεκάδες μελίσσια, ενώ οι περίπου 1.500 μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται με τα καπνιστήρια στα χέρια.

Νωρίτερα προκλήθηκε ένταση επειδή τα φορτηγά των μελισσοκόμων είχαν ακινητοποιηθεί από την αστυνομία στην λεωφόρο Αθηνών.

Τελικά τα φορτηγά έφτασαν στον προορισμό τους.

Οι μελισσοκόμοι αναμένεται να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι αργά.

Σύμφωνα με την Πανελλαδική Συντονιστική Κινητοποιήσεων Μελισσοκόμων, τα αιτήματά τους είναι:

Eλληνοποιήσεις (Διοικητικά μέτρα για την πλήρη ιχνηλασιμότητα της πορείας του εισαγόμενου μελιού. Θεσμοθέτηση γυρεοσκοπικής εξέτασης ως εργαστηριακός έλεγχος).

Κόστος παραγωγής (αποφορολόγηση καυσίμου, διατήρηση αφορολογήτου στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών)

Άρση των περιοριστικών Πυροσβεστικών διατάξεων, που μας αφαιρούν το δικαίωμα στην εργασία.

Άρση περιορισμών τοπικών Δασαρχών. Τοποθέτηση μελισσοσμηνών, όπως ορίζει ο νόμος 6238/1934.

Επιδότηση επικονίασης. Πλήρη ένταξη στην ΚΑΠ και το πρασίνισμα.

Αναμόρφωση ΕΛΓΑ και ολική αποζημίωση σε απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο.

Κίνηση μελισσοκομικών φορτηγών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

