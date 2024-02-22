Τροποποιήσεις θα σημειωθούν στις πτήσεις της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024 από 00.01 ως 24.00, καθώς το Δ.Σ. της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Όπως ενημερώσει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.: «Κατά την διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι πτήσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο».
- Σε κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων από μελισσοκόμους, φοιτητές και υγειονομικούς - Κλειστοί δρόμοι και ρυθμίσεις
- Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα προβλήματα στο ΕΣΥ - Δείτε βίντεο
- Ηράκλειο: Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ έτρεψε σε φυγή ληστή με ματσέτα χρησιμοποιώντας έναν πλάστη - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.