Τροποποιήσεις θα σημειωθούν στις πτήσεις της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024 από 00.01 ως 24.00, καθώς το Δ.Σ. της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Όπως ενημερώσει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.: «Κατά την διάρκεια της απεργίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι πτήσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Πηγή: skai.gr

