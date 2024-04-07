Με μια σέλφι αποχαιρέτησαν οι «Δεκατιανοί» τον δημοφιλή δημοσιογράφο Γιώργο Αυτιά.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην... Grand place» ήταν το μήνυμα των «Δεκατιανών» για τον Γιώργο Αυτιά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Grand Place ή Μεγάλη Πλατεία βρίσκεται στον πυρήνα της παλιάς πόλης των Βρυξελλών στο Βέλγιο, όπου συνεδριάζουν οι πολιτικές ομάδες και οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βασικές σύνοδοι της Ολομέλειας πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

