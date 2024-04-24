Λογαριασμός
Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για ΜΟΕ με την Ελλάδα: «Γίνεται με αμοιβαία καλή θέληση»

Η δήλωση του Γιασάρ Γκιουλέρ έγινε κατά τη δεξίωση που παρετέθη, το βράδυ της Τρίτης, στη τουρκική Εθνοσυνέλευση με αφορμή τον εορτασμό της 104ης επετείου από την ίδρυσή της.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Τουρκίας χτες, Δευτέρα, στην Αθήνα, ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε: «Θα γνωρίζουμε όταν επιστρέψει η αντιπροσωπεία. Αλλά είναι θετικό. Γίνεται με αμοιβαία καλή θέληση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

