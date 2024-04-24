Σε ερώτηση σχετικά με τη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Τουρκίας χτες, Δευτέρα, στην Αθήνα, ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε: «Θα γνωρίζουμε όταν επιστρέψει η αντιπροσωπεία. Αλλά είναι θετικό. Γίνεται με αμοιβαία καλή θέληση».

Η δήλωση του Γιασάρ Γκιουλέρ έγινε κατά τη δεξίωση που παρετέθη, το βράδυ της Τρίτης, στη τουρκική Εθνοσυνέλευση με αφορμή τον εορτασμό της 104ης επετείου από την ίδρυσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.