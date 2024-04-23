Εικόνες από τη διαδρομή της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Ελλάδα κατέγραψε ο δορυφόρος Aqua της NASA .

Ο δορυφόρος δείχνει σε υψηλή ανάλυση το έντονο κύμα Αφρικανικής σκόνης «Minerva red» που εξελίχθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα..

Όπως ανέφερε το meteo, το αβαθές χαμηλό στην περιοχή της Σύρτης κινούμενο προς την Ελλάδα μετέφερε πολύ μεγάλες ποσότητες Αφρικανικής σκόνης δυσχεραίνοντας κατά πολύ την ποιότητα του αέρα, συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό με κόκκινο ουρανό.

Δείτε την εικόνα από τον δορυφόρο:

Πηγή: skai.gr

