Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Μείωση 33,2% στις παράνομες αφίξεις τον Νοέμβριο του 2023

Νέα μείωση κατέγραψαν οι παράνομες αφίξεις στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, κατά 33,2%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023. Ο αριθμός των παράνομων αφίξεων έφθασε τις 4.584 τον Νοέμβριο έναντι 6.863 τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο είχε σημειωθεί μείωση 40,2% στις παράνομες αφίξεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η συνολική μείωση μεταξύ Νοεμβρίου και Σεπτεμβρίου 2023 αγγίζει το 60%.

Η μεγαλύτερη μείωση τον Νοέμβριο σημειώθηκε στη Σάμο, όπου ξεπέρασε το 87% σε σχέση με τον Οκτώβριο και το 95% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Αντίθετα, η μεταναστευτική πίεση δείχνει να επιμένει στη Λέσβο ενώ είναι σημαντικά μειωμένη σε όλο το υπόλοιπο Ανατολικό Αιγαίο και ελάχιστη στον Έβρο.

Η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη εάν στα στοιχεία του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου δεν συμπεριλαμβάνονταν και οι καταγραφές παράτυπων μεταναστών στη Ρόδο που αφορούν προγενέστερες αφίξεις.

Αναλυτικά, οι ροές παράτυπων μεταναστών άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα του 2022, μετά τα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2021. Η πρώτη κορύφωσή τους σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Ανοδική πορεία ακολούθησαν εκ νέου από τον φετινό Ιούνιο και κορυφώθηκαν τον φετινό Σεπτέμβριο.

Από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η σταδιακή και επιταχυνόμενη αποκλιμάκωσή τους. Η αποκλιμάκωση των ροών οφείλεται στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων από την ΕΛΑΣ και το Λιμενικό Σώμα και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία, όπως σχολιάζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Η αποκλιμάκωση των ροών είναι προϊόν μίας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης στρατηγικής αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης. Είναι, δε, αξιοσημείωτη αν συγκριθεί με την έξαρση του φαινομένου που παρατηρείται αλλού, όπως στην Ιταλία, την Κροατία αλλά και στην Ισπανία (Κανάρια Νησιά). Η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει λιγότερες αφίξεις από τις περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ στη νότια και την ανατολική εξωτερική περίμετρο της ζώνης Σένγκεν. Τις, δε, αφίξεις που έχει, τις διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, μέσα σε οργανωμένες δομές», συμπληρώνει το υπουργείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς γίνονται συνεχείς μεταφορές καταγεγραμμένων αιτούντων άσυλο προς την ενδοχώρα. Τα νησιά έχουν ενισχυθεί με πρόσθετο προσωπικό από την κεντρική υπηρεσία, την ΕΛΑΣ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) και τη FRONTEX.

«Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό καταγραφής και ταυτοποίησης των νέο-εισερχόμενων, προς όφελος της εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, μέσα από μια αξιόπιστη και γρήγορη διαδικασία ασύλου που έχει επαινεθεί διεθνώς. Σήμερα, η Ελλάδα πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση της νέας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υποστηρίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας της χώρας, τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως αναφερει στην ίδια ανακοίνωση, βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την αντιμετώπιση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάθε τυχόν έκτακτης κατάστασης που μπορεί να προκύψει από τις διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

