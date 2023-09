Υπουργείο Μετανάστευσης: Μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας η παροχή χρηματοδότησης από την ΕΕ για το προσφυγικό Ελλάδα 21:52, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά και στην παλαιότερη φημολογία περί αποχώρησης του Frontex, αποδεικνύοντας την πλήρη κατανόησή της για τις ελληνικές θέσεις και την έμπρακτη συμπαράστασή της προς την Ελλάδα.