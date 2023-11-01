Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση κατά 42,06% στις παράνομες αφίξεις τον Οκτώβριο

Σημαντική μείωση, κατά 42,06%, καταγράφουν οι ροές παράτυπων μεταναστών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, τον φετινό Οκτώβριο καταγράφηκαν 6.581αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, έναντι 11.470 αφίξεων που είχαν σημειωθεί ένα μήνα νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ροές παράτυπων μεταναστών άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα του 2022. Στην πρώτη κορύφωσή τους έφθασαν τις 2.315 αφίξεις τον μήνα Νοέμβριο του 2022. Ανοδική πορεία ακολούθησαν εκ νέου από τον φετινό Ιούνιο και κορυφώθηκαν τον φετινό Σεπτέμβριο. Από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η σταδιακή και εντεινόμενη αποκλιμάκωσή τους. Ήδη, τα στοιχεία του τελευταίου δεκαημέρου του Οκτωβρίου είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά.

Ιδίως, στα ανατολικά χερσαία σύνορα στον Έβρο οι ροές έχουν πρακτικά μηδενιστεί. Η μείωση είναι μεγαλύτερη στο βόρειο Αιγαίο και μικρότερη στο νότιο Αιγαίο. Έτσι, για παράδειγμα, οι διαμένοντες στο ΚΥΤ της Λέσβου στο Μαυροβούνι (Καρά Τεπέ) ήταν 5 χιλιάδες στα τέλη Σεπτεμβρίου και έχουν μειωθεί στους 4,1 χιλιάδες σήμερα.

Πίεση συνεχίζουν να υφίστανται, κυρίως, οι ΚΕΔ Σάμου και Κω από όπου γίνονται συνεχείς μεταφορές καταγεγραμμένων αιτούντων άσυλο προς την ενδοχώρα, καθώς έχουν ενισχυθεί με πρόσθετο προσωπικό από την κεντρική υπηρεσία, την ΕΛΑΣ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) και τον FRONTEX. Τις τελευταίες 48 ώρες ολοκληρώνεται και η μεταγωγή, συνοδεία αστυνομικών, των 400 περίπου παράτυπων μεταναστών που συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η αποκλιμάκωση των ροών οφείλεται στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων από την ΕΛΑΣ και το Λιμενικό και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία.

Είναι προϊόν μιας ολοκληρωμένης και πολύ-επίπεδης στρατηγικής αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης. Είναι δε αξιοσημείωτη αν συγκριθεί με την έξαρση του φαινομένου που παρατηρείται αλλού, όπως στην Ιταλία, την Κροατία αλλά και στην Ισπανία (Κανάρια Νησιά).

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει λιγότερες αφίξεις από τις περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ στη νότια εξωτερική περίμετρο της ζώνης Σένγκεν, τις διαχειρίστηκε με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τους αιτούντες άσυλο και τις τοπικές κοινωνίες, μέσα σε οργανωμένες δομές, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, έχει το υψηλότερο ποσοστό καταγραφής και ταυτοποίησης των νέο-εισερχόμενων, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας, και μια αξιόπιστη και γρήγορη διαδικασία ασύλου που έχει επαινεθεί διεθνώς.

Σήμερα, πρωτοστατεί στην ύφεση του προβλήματος και, χάρη στις επιτυχίες αυτές, πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας της χώρας, τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του προβλήματος, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απέναντι σε κάθε τυχόν έκτακτη κατάσταση που μπορεί να προκύψει από τις διεθνείς εξελίξεις.



