Ποινική δίωξη κατά φυσικού προσώπου για την υπόθεση του - του χάσκι που κακοποιήθηκε και κατέληξε - στην Αράχωβα, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα, σε μία ανατροπή των εξηγήσεων που δόθηκαν ότι το σκυλί πέθανε μετά από επίθεση αγέλης άγριων σκύλων.

Οι αρχές φαίνεται ότι είναι κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος που είχε συγκινήσει αλλά και εξαγριώσει το πανελλήνιο.

Η εισαγγελία Λειβαδιάς άσκησε χθες ποινική δίωξη για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη κατά συγκεκριμένου προσώπου.

Επισήμως το όνομα του προσώπου δεν έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός έχει ακουστεί για την υπόθεση και στο παρελθόν και έχει απασχολήσει τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

