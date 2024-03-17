Viral έγινε το «Zari» της Μαρίνας Σάττι στα… βλάχικα, όπως το διασκεύασαν και το τραγούδησαν χθες καρναβαλιστές την Αιανή Κοζάνης.

Φέτος στα «Χουρταρίτσια» που ξεφαντώνουν με τραγούδια, σάτιρα και χορό, ξεχώρισε το αυτοσχέδιο τραγούδι με στίχους από το «Τσ’ Μυρμήγκους» με στα Βλάχικα, συνδυασμένο με το τα-τα-τα από το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

«Το παμε στα Βλάχικα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε! Αντε και του χρόνου» είπε στο τέλος ο τραγουδιστής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.