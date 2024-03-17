Δύο παρόμοια περιστατικά με πτώση από πλοία δύο αντρών στη θάλασσα, τα οποία ευτυχώς είχαν αίσιο τέλος, συνέβησαν χθες σύμφωνα με το λιμενικό.

Η πρώτη περίπτωση συνέβη το απόγευμα το Σαββάτου όταν ένας 31χρονος που επέβαινε σε πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Παλούκια Σαλαμίνας-Πέραμα, βρέθηκε από άγνωστο λόγο στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο τη στιγμή της διάσωσης του από πλοίο της γραμμής:

Ο άντρας εντοπίστηκε από άλλο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, το οποίο τον ανέσυρε και τον μετέφερε στο λιμάνι των Παλουκίων Σαλαμίνας, καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια, ο ίδιος δήλωσε σε στελέχη της Λιμενικής Αρχής ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά την πτώση άνδρα στη θάλασσα στη μαρίνα της Ζέας. Τον άντρα άκουσαν περαστικοί να καλεί σε βοήθεια και φώναξαν αμέσως το λιμενικό

Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής με περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προσωπικό του φορέα διαχείρισης της μαρίνας Ζέας καθώς και μία βοηθητική λέμβος του φορέα διαχείρισης, με τη συνδρομή των οποίων, ανασύρθηκε ένας 46χρονος αλλοδαπός, μέλος πληρώματος Θ/Γ-Α/Ψ σκάφους, το οποίο ελλιμενίζεται στο σημείο, έχοντας τις αισθήσεις του και σε κατάσταση μέθης.

Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ".

Προανάκριση διενεργείται από το Ε' Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.