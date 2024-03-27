Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Αράχοβα Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε απόκρημνο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δόθηκε για προληπτικούς λόγους εντολή για εκκένωση του οικισμού Αράχοβα Μεσσηνίας χωρίς ωστόσο αυτός να απειλούταν άμεσα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα.
- Πατήσια - επίθεση σε σχολείο: Ακούστε τη μαρτυρία του 18χρονου μαθητή στο skai.gr για τις στιγμές τρόμου που έζησε (audio)
- Απατεώνες εξαπάτησαν 71χρονη στα Βριλήσσια αποσπώντας 35.000 ευρώ - Συνελήφθη 49χρονη
- Οι δέκα πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση Ευτυχίας 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.