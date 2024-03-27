Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Αράχοβα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε απόκρημνο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δόθηκε για προληπτικούς λόγους εντολή για εκκένωση του οικισμού Αράχοβα Μεσσηνίας χωρίς ωστόσο αυτός να απειλούταν άμεσα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

