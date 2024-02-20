Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσήχθησαν τρία άτομα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Είχαν στην κατοχή τους ρόπαλα και πυροσβεστήρες

Έπειτα από έρευνα της αστυνομίας στα οχήματλα τους εντοπίστηκαν πυροσβεστήρες και ρόπαλα

Συλλήψεις Αλεξάνδρας

Σε τρεις προσαγωγές ατόμων προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 6 το απόγευμα αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Σούτσου και βρήκαν εντός του οχήματος πυροσβεστήρες και ρόπαλα.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην κρατική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συλλήψεις ΕΛΑΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark