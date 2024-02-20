Σε τρεις προσαγωγές ατόμων προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 6 το απόγευμα αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών, στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Σούτσου και βρήκαν εντός του οχήματος πυροσβεστήρες και ρόπαλα.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην κρατική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

