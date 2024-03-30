Υπό έλεγχο η φωτιά στα Οινόφυτα

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Επιχειρούν 12 Πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η μάχη με το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή, Κούτρουφα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλούνται κατοικίες.

