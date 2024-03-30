Συνολικά 102.657.345 ευρώ θα καταβληθούν σε 127.906 δικαιούχους, από την 1η έως τις 5 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

- Από τις 2 έως τις 5 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 16.600.000 ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- Στις 3 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 333.600 ευρώ σε 450 δικαιούχους για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Στις 5 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 12.723.745 σε 29.666 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 35 εκατ. ευρώ σε 63.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 19 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 9 εκατ. ευρώ σε 110 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

- 10 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

