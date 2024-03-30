Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου τζιπ στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία, εκτυλίχθηκαν το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, με κλεμμένο Nissan X TRAIL, που κινούνταν με κατεύθυνση τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «lamiareport», οδηγός του κλεμμένου οχήματος, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν ένας νεαρός Σύρος, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί ξανά σε κλοπές, αλλά και σε μεταφορές παράτυπων μεταναστών από την παραμεθόριο, ωστόσο για λόγους ασύλου παραμένει εκτός φυλακής και στη χώρα μας.

Αυτό που δεν είχε λάβει υπόψη του ο νεαρός κλέφτης, ήταν ότι το καινούριο και ευρύχωρο μοντέλο που είχε διαλέξει να κλέψει, είχε σύστημα εντοπισμού (GPS) με αποτέλεσμα μόλις έγινε αντιληπτή η κλοπή να παρακολουθείται το στίγμα του.

Το κέντρο του «100» στη Φθιώτιδα, έθεσε σε επιφυλακή τις δυνάμεις στον αυτοκινητόδρομο, με το μαύρο όχημα να εντοπίζεται αρχικά λίγο έξω από τα Καμένα Βούρλα και στη συνέχεια στις Θερμοπύλες.

Ένα όχημα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, κατάφερε να το ακολουθήσει και λίγο μετά τη διασταύρωση Μπράλου να βρεθεί μπροστά του για να του κόψει το δρόμο. Ο νεαρός οδηγός προσπάθησε τότε να το αποφύγει και χώθηκε απότομα στη νέα έξοδο προς Καρπενήσι, όμως οι αστυνομικοί αποδείχτηκαν ακόμα πιο ικανοί και κατάφεραν κι εκείνοι να αλλάξουν πορεία μπαίνοντας ομοίως στο συνδετήριο με τον Ε65.

Εντός της εισόδου του Ε65, το πλήρωμα του Β’ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας κατάφερε και πάλι να το προσπεράσει, ενώ ένα ακόμη όχημα της ίδιας υπηρεσίας είχε φτάσει ομοίως από πίσω μπλοκάροντας τον στο μέσον της οδού!

Στο σημείο έφτασαν πολύ γρήγορα ακόμη δύο σταθμοί της ΔΑ Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας που ανέλαβαν την προανάκριση, καθώς όπως σημειώσαμε πρόκειται για γνωστή φυσιογνωμία που απασχολεί τις Αρχές.

Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, ευτυχώς χωρίς να έχει πάθει κάποια ζημιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.