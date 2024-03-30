Το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας με στόχο οι συνολικές ετήσιες δαπάνες να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ ανέπτυξε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο 18ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ka-business.gr.

«Η καινοτομία είναι η ατμομηχανή που θα πάει τη χώρα μας μπροστά», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας και ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις.

«Το 2023 έως το 2025 έχουμε στοχεύσει να διοχετεύσουμε σε δράσεις καινοτομίας 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτή την περίοδο εκπονούμε την Εθνική Στρατηγική για την Καινοτομία και το φθινόπωρο θέλουμε να το έχουμε ολοκληρώσει, ώστε να το θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση», ανέφερε, σημειώνοντας πως το τελικό σχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

«Ο στόχος μας είναι να μετασχηματίσουμε την Ελλάδα σε έναν κόμβο καινοτομίας, διπλασιάζοντας τις συνολικές δαπάνες για έρευνα και καινοτομία από 1,5% του ΑΕΠ, που είναι σήμερα, στο 3% του ΑΕΠ τα επόμενα 5 έως 7 χρόνια», εξήγησε.

Τον Απρίλιο το νέο «Ερευνώ- Καινοτομώ»

Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν το επόμενο διάστημα ο κ. Σκρέκας ανέφερε: «Θα διοχετεύσουμε 403 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εστιασμένες δράσεις καινοτομίας τα επόμενα τρία χρόνια, 207 εκατομμύρια για την αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών -και το ΕΚΕΤΑ παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι από εκεί-, 139 εκατομμύρια ευρώ σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, 3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση της πλατφόρμας ''Elevate Greece'', 25 εκατομμύρια ευρώ σε 36 ερευνητικά έργα που έχουν αξιολογηθεί με υψηλή βαθμολογία στο ''Ερευνώ- Καινοτομώ'' και δεν είχαν ενταχθεί λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών το προηγούμενο διάστημα».

Σχετικά με τον νέο κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ- Καινοτομώ», γνωστοποίησε ότι θα διατεθούν 300 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας ότι «θα ανοίξει τον Απρίλιο, για να υποδεχθεί αιτήσεις για δράσεις σε τέσσερις τομείς».

Περαιτέρω, ο υπουργός αναφέρθηκε σε δράσεις ενίσχυσης των επιμελητηρίων και αναβάθμισης των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας. «Θέλουμε σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας να δημιουργηθεί μία θερμοκοιτίδα, ένα κέντρο προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με χρήματα τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έτσι ώστε τα Επιμελητήρια να παίξουν τον ρόλο που θέλουμε στην καινοτομία. Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τα κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, τον ΟΒΙ, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που ονομάστηκε και Καινοτομίας, ΟΒΙΚ. Θέλουμε και δημιουργούμε ένα εθνικό κέντρο ικανοτήτων, ένα εθνικό Innovation Agency, ώστε μέσα από εκεί να δικτυώνονται όλα τα κέντρα καινοτομίας που δημιουργούνται και να συντονίζονται, όταν κάποιος επενδυτής από την αγορά, ένας επιχειρηματίας θέλει να δει στο προϊόν που παράγει τι έρευνα γίνεται».

Η πρόοδος της χώρας στις επενδύσεις στην έρευνα

Ο κ. Σκρέκας παρουσιάζοντας τους σχετικούς δείκτες σημείωσε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα στη χώρα μας ξεπέρασαν τα 3 δισ. το 2022. «Οι ετήσιες κρατικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ανήλθαν στα 1,6 δισ. το 2022, αυξήθηκαν 51% σε σχέση με το 2018 και 116% σε σχέση με το 2012, όπου είχε διατεθεί λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο. Το 2022, μόνο στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη -όχι δημόσιες δαπάνες, όχι δημόσιες επενδύσεις- ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αύξηση 22% σε σχέση με το 2021. Δηλαδή μόνο οι επιχειρήσεις το 2022 επένδυσαν στην καινοτομία όσο όλοι οι φορείς συνολικά το 2015, που σημαίνει ότι και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι μόνο μέσα από την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μπορούν να προχωρήσουν μπροστά», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «για έρευνα και ανάπτυξη από το 2012 στο 2022 και σε απόλυτους αριθμούς είναι η έβδομη σε ό, τι αφορά τις δαπάνες, με 1,5% του ΑΕΠ το 2022 από 0,92% του ΑΕΠ το 2015».

Σε ό,τι αφορά τις νεοφυή επιχειρηματικότητα ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι «σημειώνουμε αλλεπάλληλα ρεκόρ στην προσέλκυση επενδύσεων την τελευταία πενταετία». «Η αξία των ελληνικών των ελληνικών start-ups από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2017 έχει οκταπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη το 2022. Το 17%, δηλαδή 141 start-ups, βρίσκονται στις περιφέρειες της Μακεδονίας. Οι 120 είναι στη Θεσσαλονίκη […] Το 2023 σημειώθηκαν 11 εξαγορές νεοφυών επιχειρήσεων, κάποιες εκ των οποίων ξεπέρασαν σε αξία τα 100 εκατομμύρια ευρώ, μία και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Το 2023 13 ενεργά ελληνικά venture capitals με συνολικά κεφάλαια ύψους 545 εκατομμυρίων ευρώ επένδυσαν σε 62 εταιρείες νεοφυείς και κάλυψαν το 85% του συνολικού όγκου των συμφωνιών».

Το Thessintec από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά πάρκα της Ευρώπη

Αναφερόμενος στο Thessintec ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι «θα καταστεί το πρώτο ελληνικό κέντρο καινοτομίας τέταρτης γενιάς, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών πάρκων της Ευρώπης και ίσως είναι πρώτη φορά που τόσα μέλη του ελληνικού οικοσυστήματος -και όχι μόνο- θα συμμετέχουν ενεργά στη στρατηγική της ανάπτυξης της χώρας μας η οποία θα εδράζεται στην καινοτομία».

«Η Θεσσαλονίκη ήδη αποτελεί ένα innovation hub και έχει εξαιρετική δυναμική και αυτό αποδεικνύεται από την έλευση της Pfizer, της Deloitte, της Cisco, της Chubb, της Accenture, της Deutsche Telekom που σύντομα θα ξεπεράσουν τα 5.000 άτομα υψηλής εξειδίκευσης, υψηλά αμειβόμενου προσωπικού, που απασχολούν εδώ στη Θεσσαλονίκη», κατέληξε ο υπουργός.

