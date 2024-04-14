ΥΠΑΑΤ: Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για το βαμβάκι

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Βαμβάκι, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της ομάδας είναι η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση - τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. και η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:

- Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

- Απόστολο Πολύμερο, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

- Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕΓεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης προϊσταμένη κατ'αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών(Βαμβάκι & Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες).

- Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊσταμένη κατ' αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι &Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, μεαναπληρώτρια την Αγγελική Δεβάρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμούκαι Διεύθυνσης.

- Σωτήριο Κοσμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΚαλλιεργούμενωνΦυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καστάνη, υπάλληλο ιδίου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης, προϊστάμενοκατ' αναπλήρωση του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Φυτών ΜεγάληςΚαλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

- Αθανάσιο Ζούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊστάμενο κατ' αναπλήρωση του Τμήματος Προστασίας Φυτών, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Καπόγια, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης.

- Ελένη Τζαβάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας,ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μαρτίνη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας και Διεύθυνσης, με βαθμό Β΄.

- Χαράλαμπο Μουλκιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕΓεωπόνων, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 'Αμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Χατζηπαντελή, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. ΚΑΠ.

- Παναγιώτη Κονδύλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Διεύθυνσης 'Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Ηλιάδου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπισκόπισης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ίδιου Οργανισμού.

- Δημήτριο Μπεσλεμπέ, Εντεταλμένο Ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Βλαχοστέργιο, Κύριο Ερευνητή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ίδιου Οργανισμού.

- Χρήστο Αυγουλά, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/αναπληρώτρια.

- Αντώνιο Σιάρκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πρόδρομο Ουσουλτζόγλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.

- Ευθύμιο Φωτεινό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το Βασίλειο Γιαννάκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.

- Ευριπίδη Δοντά, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών(Σ.Ε.Β.Κ.), με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πολύχρονο, μέλος του ιδίου Συνδέσμου.

- Αθανάσιο Τσούτσα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευθύμη Ευθυμιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Συνδέσμου.

Η θητεία του προέδρου και των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται διετής. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

