Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου ήταν 86 ετών.

Ο Γιάννης Φέρτης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1938 και αποφοίτησε από τη σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν το 1958. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1959 στο έργο «Η ηλικία της νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Ακολούθησαν έργα όπως «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, «Ευρυδίκη» του Ζαν Ανούιγ, «Γλυκό πουλί της νιότης» του Τενεσί Ουίλιαμς, «Επικίνδυνη στροφή» του Τζον Πρίσλεϊ, «Άσκηση πέντε δακτύλων» του Πίτερ Σάφερ, «Ο δικέφαλος αετός» του Ζαν Κοκτώ.

Από το 1967 και για μια δεκαετία, ως θιασάρχης μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου ανέβασε σημαντικά θεατρικά έργα. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του στο Αρχαίο Θέατρο, τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενώ με την χαρακτηριστική φωνή του έχει ντύσει πληθώρα διαφημίσεων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Πρώτη σύζυγός του υπήρξε η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, δεύτερη η ηθοποιός Μιμή Ντενίση, ενώ από το 2001 ήταν νυμφευμένος με την ηθοποιό Μαρίνα Ψάλτη. Την είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Πηγή: skai.gr

